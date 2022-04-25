Samanyolu Haber /Gündem / Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası /25 Nisan 2022 10:47

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Gazeteci Cevheri Güven, yeni videosunda, Erdoğan'In öapkın damadı Berat Albayrak, 15 Temmuz'un 'ordusunu satan' eski Genelkkurmay Başkanı, yeni Savunma Bakanı Hulisi Akar ve Millete A'sına koyan, 5'li çetenin önde gelen ismi Mehmet Cengiz'in 'Çökme' dosyasını yayınladı.

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Güven resmi YouTube kanalında yayınladığı videonun altındaki açıklama ve tanıtım yazısında şu ifadelere yer verdi:

Hulusi Akar, Berat Albayrak ve Mehmet Cengiz'in üçlü çökme hikayesini anlatıyorum bu videoda. İstanbul'un en gözde mekanlarına, hatta pahalılıkta dünya sıralamasına geçen mekanlarına nasıl çöktüklerini tüm detaylarıyla bu videoda bulacaksınız. Yalılar, köşkler havada uçuşuyor. En vahim olanı ise Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin malına çökmüş olması.

Berat Albayrak'ın ortadan kaybolduğu dönemde çökme işlerine ara vermediğine ilişkin detayları da bulacaksınız, hem de İstanbul'un en gözde yerine çökmüş.

Mehmet Cengiz'e ise paha biçilemez bir nokta "sıfır liraya" yanlış okumadınız sıfır liraya verilmiş. Bu süreçte çevrilen dolapların tamamı da bu videoda.



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Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

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