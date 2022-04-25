Samanyolu Haber /Gündem / Karpuz diyarı Diyarbakırda bile 'bütün karpuz almak' hayal oldu /25 Nisan 2022 11:01

Karpuz diyarı Diyarbakırda bile 'bütün karpuz almak' hayal oldu

Karpuz ana vatanı Diyarbakır’da kilosu 13 TL’den satılıyor. Ortalama 25-30 kilo civarı olan Diyarbakır karpuzunu almak her babayiğidin harcı değil artık. Pazarlar dilim karpuz tezgahlarıyla dolu.

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BoldMedya'daki habere göre, İktidarı döneminde ilk kez geçen yaptığı konuşmada hayat pahalılığının varlığını kabul eden AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Evet hayat pahalılığı vardır ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz” dedi.

Durum pek de öyle değil. Yüksek enflasyon ve kur yüzünden vatandaşın alım gücü oldukça düştü.

Öyle ki artık karpuzun ana vatanı Diyarbakır’da karpuz almak her babayiğidin harcı değil.

Ortalama 25-30 kilo civarı olan Diyarbakır karpuzunun kilosu 13 TL’den satılıyor.

Kimsenin yanaşmaya cesaret edemediği pazar tezgahlarında dilim karpuzlar yerini almaya başlaldı.

Yılların gazetecisi Ferit Arslan, fotoğrafladığı pazar tezgahlarını şu notla paylaştı: “Diyarbakır’da, kilosu 13 lira olan karpuz tezgahta artık dilim ile satılıyor, başka söze gerek yok sanırım.”


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