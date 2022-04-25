Karpuz diyarı Diyarbakırda bile 'bütün karpuz almak' hayal oldu

Durum pek de öyle değil. Yüksek enflasyon ve kur yüzünden vatandaşın alım gücü oldukça düştü.
Öyle ki artık karpuzun ana vatanı Diyarbakır’da karpuz almak her babayiğidin harcı değil.
Ortalama 25-30 kilo civarı olan Diyarbakır karpuzunun kilosu 13 TL’den satılıyor.
Kimsenin yanaşmaya cesaret edemediği pazar tezgahlarında dilim karpuzlar yerini almaya başlaldı.
Yılların gazetecisi Ferit Arslan, fotoğrafladığı pazar tezgahlarını şu notla paylaştı: “Diyarbakır’da, kilosu 13 lira olan karpuz tezgahta artık dilim ile satılıyor, başka söze gerek yok sanırım.”