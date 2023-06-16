Samanyolu Haber /Gündem / Damat dehşeti! Adım adım takip etti: Kurşun yağdırdı /16 Haziran 2023 20:50

Damat dehşeti! Adım adım takip etti: Kurşun yağdırdı

Gaziantep’te Mertcan Köse’nin boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse ve kayınpederi Ertuğrul Kaya’yı adliye çıkışında takip ederek öldürdüğü ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre olay, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.

Ertuğrul Kaya, boşanma aşamasındaki kızı Bilge Köse ile otomobiliyle giderken, damadı Mertcan Köse başka bir araçla önlerini kesti.

Araçtan inen Mertcan Köşe, eşi ve kayınpederine av tüfeğiyle peş peşe ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ertuğrul Kaya ve Bilge Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Mertcan Köse’nin yakalanması için çalışma başlattı.

ADLİYE ÇIKIŞI TAKİP EDİP ÖLDÜRMÜŞ

Bilge Köse ve Mertcan Köse'nin geçen hafta boşanma duruşmalarının olduğu ve bugün de adliyeye bir evrak imzalamaları için çağrıldıkları öğrenildi.

Mertcan Köse'nin adliyedeki işlemler sonrası takip edip cinayeti işlediği belirtildi.

Polis ekipleri, Mertcan Köse'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, baba ve kızı otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Damat dehşeti! Adım adım takip etti: Kurşun yağdırdı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:59:58