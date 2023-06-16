Damat dehşeti! Adım adım takip etti: Kurşun yağdırdı

Sözcü'de yer alan habere göre olay, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.



Ertuğrul Kaya, boşanma aşamasındaki kızı Bilge Köse ile otomobiliyle giderken, damadı Mertcan Köse başka bir araçla önlerini kesti.



Araçtan inen Mertcan Köşe, eşi ve kayınpederine av tüfeğiyle peş peşe ateş etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ertuğrul Kaya ve Bilge Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Polis, olayın ardından kaçan Mertcan Köse’nin yakalanması için çalışma başlattı.



ADLİYE ÇIKIŞI TAKİP EDİP ÖLDÜRMÜŞ



Bilge Köse ve Mertcan Köse'nin geçen hafta boşanma duruşmalarının olduğu ve bugün de adliyeye bir evrak imzalamaları için çağrıldıkları öğrenildi.



Mertcan Köse'nin adliyedeki işlemler sonrası takip edip cinayeti işlediği belirtildi.



Polis ekipleri, Mertcan Köse'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, baba ve kızı otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

