Damat Katar'ın lobicisi oldu: Başbakan ile Yahudi iş adamlarını buluşturdu

Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdulrahman El-Sani'nin geçen hafta çarşamba günü New York'ta Yahudi iş adamlarıyla buluştuğu ve Manhattan'da General Motors binasındaki Coco's adlı restoranda yapılan bu özel buluşmayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın organize ettiği ortaya çıktı.

ABD merkezli Axios haber sitesinin buluşmaya dair doğrudan bilgi sahibi üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, buluşmayı, Katar Başbakanı'nın Gazze konulu Birleşmiş Milletler toplantısı için geçen hafta New York'ta olduğu sırada organize edildi.





Toplantıya katılan bir kaynak, İsrail ile Hamas arasındaki rehine müzakerelerine arabuluculukta önemli bir rol sahibi olan Katar Başbakanı Şeyh Muhammed'in, ülkesinin, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çabalarını anlattığını ve Katar'ın Hamas ile ilişkisine dair soruları yanıtladığını aktardı.





DAMADIN FONUNA 200 MİLYON DOLAR

Trump'ın damadı Kushner ile Katar Başbakanı'nın, Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasındaki krizin sona erdirilmesiyle ilgili müzakereler sırasında yakınlaştığı, Katarlı bir şirketin Kushner'in özel varlık fonuna 200 milyon dolarlık yatırım yaptığı da haberde aktarıldı.





ABD Başkanlığı sırasında Trump'a danışmanlık yapan Kushner, Trump'ın görevden ayrılması sonrasında özel bir fon kurmuş ve bu fona Körfez ülkelerinden milyarlarca dolarlık yatırım almıştı. Kushner'in bu yatırımlar karşılığında Körfez ülkeleri adına ABD'de lobi faaliyeti yaptığı bilgisi ABD basınına yansımıştı.





KİMLER KATILDI?

7 Ekim sonrasında Katar'ın Hamas ile ilişkisinin ABD'de Kongre üyeleri ve Yahudi örgütleri tarafından daha yakın izlemeye alındığı ve Katar'ın artan bir baskı ile karşı karşıya olduğu, bu nedenle de Katar'ın ABD'de lobi faaliyetlerini artırdığı belirtilen haberde, buluşmaya katılan ve çoğunluğu Yahudi milyarder olduğu belirtilen isimler şöyle sıralandı:





Bill Ackman (Pershing Square Capital Management hedge fonu kurucusu), Mark Rowan (Apollo Global Management kurucusu), Robert Kraft (NFL'de New England Patriots sahibi), Marc Lasry (Avenue Capital Group CEO'su), Daniel Och (Starwood Capital Group yönetim kurulu başkanı), Dan Senor (yazar, danışman), Josh Kopelman (First Round Capital kurucusu), Gary Ginsberg (avukat, Sofbank eski başkan yardımcısı), Robert Thomson (News Corp Ceo'su), Josh Kushner (Thrive Capital kurucusu, Jared Kushner'in kardeşi), Edmond Safra (Coco's restoranının sahibi ve işadamı), Lex Fridman (MIT yapay zeka araştırmacısı).





'ABD VE İSRAİL ONAYI VAR'

Görüşmede Katar Başbakanı, ülkesinin Hamas'a ev sahipliğinin 2006 yılında başladığını ve dönemin ABD Başkanı Bush ile sonrasında Obama ve Trump yönetimlerinin Katar'ı bu konuda desteklediğini, Gazze'ye milyarlarca doların da İsrail hükümetinin koordinasyonu ve onayı ile aktarıldığını anlattı.





Bazı katılımcılar, görüşmede Katar Başbakanı'nın sorulara verdiği yanıttan etkilendikleri ve Katar'ın rolünü daha iyi anladıklarını söylerken, bazı katılımcılar, savaş sonrasında Katar ile Hamas arasındaki ilişkilerin değişip değişmeyeceği yönünde soru işaretlerinin sürdüğünü dile getirdi.