Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka’dan dikkat çeken Covid-19 aşısı kararı /17 Haziran 2021 19:40

Danimarka’dan dikkat çeken Covid-19 aşısı kararı

Danimarka, 12-15 yaşlar arasındaki çocuklara Covid-19 aşısı yapma kararı aldı.Danimarka Sağlık Kurumu, bir açıklama yaparak 12-15 yaşları arasındaki çocuklara Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısının yapılacağını açıkladı.

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Yetkililer bu aşının AB tarafından gençler için onaylanan tek aşı olduğunu açıklarken, aşılama sürecinin de eylül ayını bulabileceğini duyurdu.Konuyla ilgili açıklama yapan Danimarka Sağlık Kurumu Başkanı Soren Brostrom, “12-15 yaşlarındaki hedef gruba aşı yapılması toplum genelinde bağışıklık sağlamak için bir zorunluluk. Dolayısıyla Danimarka’da salgını kontrol altına almak için bu adımı atıyoruz” dedi.

Brostrom, çocuklara yapılacak aşının, bütün yetişkinlerin iki doz aşı olmasından sonra vurulmaya başlanacağını belirterek bunun da Eylül ayının ortasını bulabileceğini vurguladı. Brostrom, “Kış mevsiminden önce toplumda bağışıklığı kuvvetlendirmeliyiz” dedi.

Danimarka, AstraZeneca ve Johnson & Johnson’ın geliştirdiği corona virüsü aşılarının kanda pıhtıya sebep olması sebebiyle kullanımını durdurmuştu.

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