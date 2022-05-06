Danimarka donanmasından bir ilk

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Danimarka, donanmasının şimdiye kadar elinde bulundurduğu 'en gelişmiş füze' olarak nitelendirilen ABD yapımı SM-2 füzelerini test etti. Füzenin, ülke donanmasının savunma ve hava harbi kabiliyetlerini geliştirmesi bekleniyor. Danimarka, donanmasının şimdiye kadar elinde bulundurduğu 'en gelişmiş füze' olarak nitelendirilen ABD yapımı SM-2 füzelerini test etti. Füzenin, ülke donanmasının savunma ve hava harbi kabiliyetlerini geliştirmesi bekleniyor.





Danimarka fırkateyni Niels Juel, düşman uçaklarını ve füzelerini vurabilen uzun menzilli SM-2 füzesinin ilk testini gerçekleştirdi.





Kuzey Norveç açıklarında denemesi gerçekleştirilen ABD yapımı SM-2, Savunma Akademisi Denizcilik Operasyonları Merkezi Başkanı Johannes Kidmose tarafından Danimarka'nın cephaneliğindeki 'en yenilikçi araç' olarak nitelendirildi.







