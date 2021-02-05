Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka ilk enerji adasını inşa edecek /05 Şubat 2021 20:24

Danimarka ilk enerji adasını inşa edecek

Danimarka'nın Kuzey Denizi'nde ilk aşamada 3 milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası inşa edeceği açıklandı.

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Dünya genelinde sürdürülebilir enerjiden yararlanmak adına bir çok proje geliştirilirken, Danimarka’dan kritik bir adım geldi. Danimarka, Kuzey Denizi’nde ilk aşamada üç milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası inşa etmek için harekete geçti. Dünyanın ilk enerji adasıyla ilgili proje Danimarka parlamentosundaki siyasi partilerden de onay aldı.

18 FUTBOL BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK

Ülke tarihinin en büyük inşaat projesi olan adanın 18 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Bunun daha sonra üç katına çıkarılabileceği belirtiliyor. Projede 200 dev rüzgâr türbini için bir merkez olarak hizmet verecek ada kıyıdan 80 kilometre uzaklıkta inşa edilecek.

2033’TE FAALİYETE GEÇECEK

Projenin inşaatına 2026’da başlanması planlanırken, tesisin 2033’te faaliyete girmesi bekleniyor. Projenin yüzde 51’i devlete ait olacağı belirtilirken, tesisin maliyetinin 34 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.Yeni adanın enerji üretme kapasitesi 3 gigavat olacak. Kapasitenin zaman içinde 10 gigavata çıkarılması planlanıyor. Adada üretilen elektriğin Belçika, Hollanda ve Almanya’ya da verilmesi hedefleniyor. Öte yandan, Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen, projeyle ilgili olarak “Bu dev bir şey. Haritayı değiştiriyoruz.” diye konuştu.
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