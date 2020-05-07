Danıştay başkanlığına sürpriz isim

Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda, 8'inci Daire Üyesi Zeki Yiğit, Danıştay Başkanı olarak seçildi. Danıştay’ın 24. başkanı olan Yiğit 4 yıl bu görevi sürdürecek.





ZEKİ YİĞİT KİMDİR?





1965 Zonguldak Alaplı doğumlu olan Zeki Yiğit, 197 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında hâkim adayı olarak göreve başladı.





Çeşitli ilçelerde hâkimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.





Zeki Yiğit, 2011 yılında 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.





Danıştay Genel Kurulu'nca 22 Ocak 2013’te Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen Yiğit bu görevini 2020 yılı ocak ayına kadar sürdürdü.

