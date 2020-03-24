Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Başkanlığı için ilk oylama /24 Mart 2020 14:10

Yargıtay Başkanlığı için ilk oylama

Başkanların yaş haddinden emekliye ayrılması sebebiyle Yargıtay ve Danıştay'da başkanlık seçimi yapılıyor.

SHABER3.COM

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yaş haddinden emekliye ayrılmaları sebebiyle Yargıtay ve Danıştay'da başkanlık için seçim maratonu başladı. 

Yargıtay’daki seçimde 6 isim yarışıyor. Seçimin ilk turunda 326 üye oy kullandı. Ancak adaylardan hiçbiri gerekli 197 oyu alamadı. Öğleden sonra ikinci tur seçim yapılacak.

Yargıtay Başkanlığı’nın ilk oylama sonuçları:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca: 193 oy

4'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu: 38 oy

19'uncu Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman: 32 oy

19'uncu Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk: 22 oy

10'uncu Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu: 16 oy

17'nci Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya: 15 oy

5 oy boş atıldı ve 5 oy da geçersiz sayıldı.

Danıştay Genel Kurulu’nda yeni başkanı belirlemek için 25 Mart Çarşamba günü seçim yapılacak.
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