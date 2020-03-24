Yargıtay Başkanlığı için ilk oylama

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yaş haddinden emekliye ayrılmaları sebebiyle Yargıtay ve Danıştay'da başkanlık için seçim maratonu başladı.
Yargıtay’daki seçimde 6 isim yarışıyor. Seçimin ilk turunda 326 üye oy kullandı. Ancak adaylardan hiçbiri gerekli 197 oyu alamadı. Öğleden sonra ikinci tur seçim yapılacak.
Yargıtay Başkanlığı’nın ilk oylama sonuçları:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca: 193 oy
4'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu: 38 oy
19'uncu Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman: 32 oy
19'uncu Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk: 22 oy
10'uncu Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu: 16 oy
17'nci Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya: 15 oy
5 oy boş atıldı ve 5 oy da geçersiz sayıldı.
Danıştay Genel Kurulu’nda yeni başkanı belirlemek için 25 Mart Çarşamba günü seçim yapılacak.