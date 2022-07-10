Samanyolu Haber /Gündem / "Davul zurna ile gidecekler" /10 Temmuz 2022 23:23

"Davul zurna ile gidecekler"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye'de dünyaya gelen Suriyeli bebeklerin sayısını 700 bin olarak açıklamasının ardında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye'de dünyaya gelen Suriyeli bebeklerin sayısını 700 bin olarak açıklamasının ardında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi mesaj paylaşan Kılıdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

700 bin Suriyeli bebek doğmuş ülkemizde. Allah uzun ömürler versin hepsine. Biz meseleye ülkemizin geleceği gözüyle bakıyoruz. Evet, her milletin en büyük zenginliği bebekleridir. Bu bebekler de yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir.

Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için, evlatları vatanına dönmelidir. Ancak hep söyledim yine söyleyeceğim, ucuz bir ırkçı tavırla değil, düzgün, devlet aklıyla yapılacak iştir bu.

Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlaması ile, bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak. Davul zurna ile gidecekler.


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