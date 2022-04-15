Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır ziyaretindeki bir diyalog, sosyal medyada gündem oldu.





Şimdi itiraz ettiği konulara başbakanlığı döneminde ‘o zaman neden itiraz etmediği’ eleştirilerine yanıt veren Ahmet Davutoğlu, “İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım” ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun sözlerinde özellikle Binali Yıldırım'ı işaret etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.





Ahmet Davutoğlu’nun bu anlarda sesinin yükseldiği görülürken, verilen cevap sonrasında yanındaki partililerden de alkış yükseldi.