Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı /15 Nisan 2022 13:50

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun AKP'yi yolsuzlukla suçladığı açıklamaları yeniden gündem oldu. Davutoğlu'nun sözlerinde özellikle, kendi yerine başbakan olarak görevlendirilen Binali Yıldırım'ı hedef seçmesi dikkat çekti.

Davutoğlu AKP'yi 'yolsuzluk' suçlamasıyla bombaladı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır ziyaretindeki bir diyalog, sosyal medyada gündem oldu. 

Şimdi itiraz ettiği konulara başbakanlığı döneminde ‘o zaman neden itiraz etmediği’ eleştirilerine yanıt veren Ahmet Davutoğlu, “İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım” ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun sözlerinde özellikle Binali Yıldırım'ı işaret etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. 

Ahmet Davutoğlu’nun bu anlarda sesinin yükseldiği görülürken, verilen cevap sonrasında yanındaki partililerden de alkış yükseldi.
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