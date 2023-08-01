Davutoğlu vekilleri aldı, itiraf sonradan geldi: Sağ seçmen CHP'ye oy vermez dedim

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 2023 Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.



İttifaka katılmadan önce, sağ partilerle iletişim kurduğunu söyleyen Davutoğlu, "Sağ seçmen CHP'ye oy vermez, dedim. CHP listelerinden girmek en son seçeneğimdi" dedi.



CHP listelerinden seçime girerek Meclis'te koltuk sahibi olan Gelecek Partisi'nin lideri Davutoğlu, Medyascope yayınında DEVA ve Saadet Partisi ile defalarca konuştuğunu söyledi. Davutoğlu "Bütün yolları denedim. Kimse bizim oportinist olduğumuzu söyleyemez. En son tercihim CHP listelerinden girmekti. Ondan önce her şeyi denedim" diye konuştu.

