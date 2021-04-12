Davutoğlu'ndan hükümete çağrı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Datça'daki Kargı Koyu yakınlarındaki Hazine arazisinde otel, tesis alanı, otopark yapılmasının önü açılmasına tepki gösterdi.
Davutoğlu paylaşımında, "Gözünüzü Rant Bürüdü! Vatanımızın cennet köşelerini rant uğruna talan etmeye kalkıyorsunuz, şimdi de gözünüzü Datça Kargı koyuna diktiniz! Geleceğimizi çalmanıza izin vermeyeceğiz! Bu cennet koyu, betona dönüştürme kararını derhal iptal edin!" ifadesini kullandı.