Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'ndan kavga çıkaracak sözler /27 Haziran 2021 00:03

Davutoğlu'ndan kavga çıkaracak sözler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu iktidara, ortakları Bahçeli ve Perinçek üzerinden sert sözlerle yüklendi. Her iki ismin de 28 Şubat sürecinin önemli aktörleri olduğuna vurgu yapan Davutoğlu, bu iki ismin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koltuğunda kalmasını, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dikte ettiklerin ileri sürdü.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kanal 42'de Gündem Özel Programı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hükümet sistemi konusunda 5 yıl önce uyardığını belirterek, “Bu sistemi sizin için getirmiyorlar, bir dönem sizi yapacaklar ama daha sonra 28 Şubatçı bir zihniyeti getirecekler, bu gücü onlara kullandıracaklar, yapmayın” dediğini aktardı.

Yeni sistemle, Bakanların yanına komiserler konulduğunu belirten Davutoğlu, bakan yardımcılarının bakana karşı Cumhurbaşkanı'nın komiseri gibi davrandığını söyledi.

Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koltuğunda kalmasını Bahçeli ve Perinçek’in dikte ettiğini öne sürdü.

 Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

“Bugün Bakanların yanına komiserler konuyor. Cumhurbaşkanı zaten kendi seçtiği Bakana yeterince görev vermiyor, bir de yanına koyduğu Bakan yardımcıları da bir sonraki Bakan olma ümidiyle var olan Bakana karşı Cumhurbaşkanı'nın komiseri gibi davranıyor.

Birçok Bakan şu anda kendi yardımcılarına karşı arkalarını kollamakla meşgul. Birçok Bakan yardımcısı da Cumhurbaşkanı'na Bakanlıkla ilgili bilgi vererek göze girmeye çalışıyor. Sayın Bahçeli ve Perinçek, Soylu'nun koltuğunda kalmasını Cumhurbaşkanı'na dikte ettiler.

28 Şubat'ın ideoloğu Perinçek ve 28 Şubat'ın başörtü yasağını Meclis'te meşrulaştıran Bahçeli... Eski Türkiye dediğiniz aktörler bunlar. Bunlarla ayakta duruyor... Soylu. Ruhsar Pekcan örneği, dezenfektan sattı kendi bakanlığına. Gerçek bir demokratik bir ülkede bunu yapsanız çok ağır bir cezası olur. Cumhurbaşkanı buna teşekkür etti ya Meclis'te. Hizmetlerine teşekkür ediyorum dedi."


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