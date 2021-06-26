Samanyolu Haber /Gündem / Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor /26 Haziran 2021 23:04

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi, pandemi sebebiyle ara verdiği 'adalet nöbeti'ne 2 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak 2 Temmuz'dan itibaren adalet nöbetine yeniden başlayacağını duyurdu. Pandemi sebebiyle adalet nöbetine ara vermek zorunda kalan Hareket, sosyal medya paylaşımında;  

"Başlıyoruz 
Pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız “adalet nöbeti”  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yeniden başlıyor !
2 Temmuz’dan itibaren her hafta Strasbourg’tayız!" ifadelerini yer verdi. 

KOŞULSUZ ADALET HAREKETİ NEDİR?

Koşulsuz Adalet Hareketi, internet sitelerinde kendilerini şu cümlelerle tanımlıyor: 

"Türkiye'de yargı yoluyla siyasi baskıya maruz kalmış genç hukukçularız. Farklı ideolojilerden, farklı coğrafyalardan ve farklı geçmişlerden gelen ancak ortak bir gelecek vizyonu etrafında birleşmiş hukukçular olarak, toplumun farklı kesimlerini altında tutan baskıcı bir rejime karşı birlikte hareket etmek isteyen insan hakları savunucularıyız."


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Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

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