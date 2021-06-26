Peker'den Erdoğan'ın danışmanı Korkmaz Karaca'ya ağır suçlamalar

Peker, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikalar Kurulu Üyesi ve AKP Yerel Yönetim İşler Başkan yardımcısı Korkmaz Karaca ile ilgili paylaşımda bulundu. Peker, Karaca’nın kendisiyle görüşmek istediğini iddia etti.







Peker, şu paylaşımda bulundu:







Korkmaz Karaca, ben söz verdim mi tutarım biliyorsun. Bugün seni kibrit kutusuna sokacağım. Süslü süleymanın, doncu süleymanın arkadaşı olmak seni kurtaramayacak. AK Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı olman da seni kurtaramayacak.





"LÜKS VİLANIN SAHİBİ OLDUN"





Doncu sülünün arkadaşı Korkmaz Karaca, sen Maltepe’de sıradan bir evde otururken nasıl oldu 4-5 senede Çekmeköy’ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun?





5-6 sene evvel Bakırköy eski Belediye Başkanı Ünal Erzek başta olmak üzere tüm CHP’li isimlerden sinyalcilik yaparken bu zenginliğe nasıl ulaştın(ben anlatacağım)? Kendi evinden daha çok Maxx Royallerde, Vogue otellerde kalabilecek hale nasıl geldin (o otellerin fiyatları belli)?"





"KASET SONRASI GÖREVİ DEVRALDIN"







Peker, Korkmaz Karaca'nın Deniz Baykal'ın yanında görev almasıyla ilgili de iddialarda bulundu. İddiaları ise şu şekildeydi:























"PEKER İLE GÖRÜŞME TALEBİMDE BULUNMADIM DESENE"





Peker, Karaca'ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanında yer alması sebebiyle tepkili olduğunu da vurguladı ve





"Süslü sülüman, doncu sülüman; beni rezil etmek istediniz. Nasıl hepinizi kibrit kutusunun içine tek tek sokuyorum? Daha bunlar iyi günleriniz, size neler yapacağım. Korkmaz Karaca, çıkıp bir açıklama yapsana, ben Sedat Peker’le görüşmek için talepte bulunmadım bir desene.





Süslü sülü, bir gram namusun varsa bu adamı rüşvetten ve muhabbet tellallığından gözaltına alırsın. korkmaz karaca, bunu sana niye yaptım biliyor musun? Süslü sülünün benle olan davasında haksız olduğu halde onun lehine çalışmalar yaptın.





Onun lehine çalışmalar yapanların bak daha başına neler gelecek. Hele ben video çekmeye başlayayım, bak dünya nasıl şenlenecek.” ifadelerini kullandı.



