Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu'ndan seçimle ilgili 'sürpriz' açıklaması /27 Ağustos 2021 21:40

Davutoğlu'ndan seçimle ilgili 'sürpriz' açıklaması

Hakkari ziyaretinde katıldığı bir programda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk seçimde büyük bir sürpriz yaşanacağını iddia ederek, "Halk bana yüzünü çevirseydi, muhabbet göstermeseydi anketler beni yüzde 50 de gösterseydi benim için bir değeri olmazdı" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Göreceksiniz seçimlerde büyük sürpriz olacak. Yandaş anketçiler de şaşıracak" düşüncesini dile getirdi.

Hakkari ziyareti sırasında 'Hakan Taş ile Hakkari Gündem' programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Göreceksiniz seçimlerde büyük sürpriz olacak" iddiasında bulunan Davutoğlu, "Yandaş anketçiler de şaşıracak, anketi para kazanma aracı olarak görenler de şaşıracak" ifadelerini kullandı.

"ANKETLERE BAKMAM"

Yandaş anketlerin gerçekleri göstermediğini ifade eden Davutoğlu, "Ben anketlere bakmam. Nereye bakarım biliyor musunuz? Dün Yüksekova'daydık, bugün Şemdinli'de dolaştım. Halk bana yüzünü çevirseydi, muhabbet göstermeseydi anketler beni yüzde 50 de gösterseydi benim için bir değeri olmazdı" diye konuştu.

İŞSİZLİK VE ENFLASYON

"Gençler işsiz. Vaadimiz şudur, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Hakkari'nin gençleri iş bulacak" diyen Davutoğlu, "Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip üçüncü ülkeyiz" diye ekledi.
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