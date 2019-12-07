Davutoğlu'nun partisinin genel merkez yeri belli oldu

Davutoğlu’nun partisi için, Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın kiralandığı ve binada tadilat çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Daha önce İstanbul'da tutulan bina AKP yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Yeni binanın CHP'li bir belediyenin sınırları içerisinde kiralanacağı belirtilmişti.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’den istifa ettikten sonra başlattığı yeni parti çalışmaları devam ediyor. Davutoğlu’nun yeni partisini yıl sonuna kadar ilan etmesi beklenirken, Kurucular Kurulu’nu oluşturmak için son çalışmalarını yapıyor. Davutoğlu’nun partisine AKP’den birçok ismin yanı sıra eski CHP, MHP ve HDP'li isimlerin de katılması bekleniyor





Davutoğlu’nun ekibinin Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binayı partinin genel merkezi olması için kiraladığı öğrenildi. Bina içinde tadilat çalışmaları sürerken, tadilatın partinin açıklanmasından önce tamamlanması hedefleniyor.



