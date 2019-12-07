Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu'nun partisinin genel merkez yeri belli oldu /07 Aralık 2019 20:01

Davutoğlu'nun partisinin genel merkez yeri belli oldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yıl sonuna kadar ilan edilmesi beklenilen yeni partinin genel merkez binası belli oldu.

SHABER3.COM

Davutoğlu’nun partisi için, Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın kiralandığı ve binada tadilat çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
 
Daha önce İstanbul'da tutulan bina AKP yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Yeni binanın CHP'li bir belediyenin sınırları içerisinde kiralanacağı belirtilmişti.
  
Yeniçağ gazetesinin haberine göre Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’den istifa ettikten sonra başlattığı yeni parti çalışmaları devam ediyor. Davutoğlu’nun yeni partisini yıl sonuna kadar ilan etmesi beklenirken, Kurucular Kurulu’nu oluşturmak için son çalışmalarını yapıyor. Davutoğlu’nun partisine AKP’den birçok ismin yanı sıra eski CHP, MHP ve HDP'li isimlerin de katılması bekleniyor

Davutoğlu’nun ekibinin Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binayı partinin genel merkezi olması için kiraladığı öğrenildi. Bina içinde tadilat çalışmaları sürerken, tadilatın partinin açıklanmasından önce tamamlanması hedefleniyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davutoğlu'nun partisinin genel merkez yeri belli oldu Sonraki Haber >>

Saadet listesi: Türkiye bunları dinledi

Saadet listesi: Türkiye bunları dinledi

AKP'li başkan yardımcısı şoföre tuvaletin önünde oturma cezası verdi

AKP'li başkan yardımcısı şoföre tuvaletin önünde oturma cezası verdi

Cumhuriyet Savcılığından Çiğ Köfteciliğe

Cumhuriyet Savcılığından Çiğ Köfteciliğe

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Atma Tevfik din kardeşiyiz!

Atma Tevfik din kardeşiyiz!

Fatih Keskin'in öğrencilerinden çağrı

Fatih Keskin'in öğrencilerinden çağrı

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:38:55