Değeri bir gecede 17 kat artan o ev!

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, 69 milyondan fazla kişiyi etkileyen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dikkati çekmek için bir evin duvarına grafiti çizdi.





Banksy'nin İngiltere'nin Bristol şehrinde geçen hafta yeni eserini yaptığı evin satış değeri yaklaşık 17 kat arttı ve evin değeri 5 milyon sterline yükseldi.





BAŞÖRTÜLÜ BİR KADIN HAPŞIRIRKEN TAKMA DİŞLERİ HAVADA UÇUYOR





Gerçek kimliği bilinmeyen, ancak eserleriyle dünyaca üne kavuşan grafiti sanatçısı Banksy, İngiltere’nin Bristol şehrinde bir evin duvarına çizdiği yeni grafitisini Instagram hesabından paylaşmıştı.





Sanatçı "Aachoo" ismini verdiği ve yeni kip Koronavirüs'e (Covid-19) göndermede bulunduğu grafiti için Totterdown'da Vale Caddesi'nde yarı müstakil bir evin duvarını tercih etti.





Grafitide hapşıran yaşlı bir kadının takma dişlerinin havada uçması tasvir ediyor. Hapşırma, kadının bastonunu ve çantasını düşürmesine sebep oluyor.





Gayrimenkul ve sanat uzmanları, grafiti sayesinde evin değerinin neredeyse 17 kat arttığını söyledi. Öncesinde 300 bin sterlin civarı olan evin değerinin 5 milyon sterline yükseldiği belirtiliyor.







Evin sahibi Nick Malkin evin daha önce satışta olduğunu belirterek önceliklerinin sanatçının eserinin iyi korunması olduğunu ifade etti.





KORUMAK İÇİN ŞEFFAF AKRİLİK VİDALANACAK





Yakın zamana kadar mülkte bir oda kiralayan mobilya üreticisi olan 28 yaşındaki Fred Loosemore, BBC'ye herkes güvende olana kadar, kimsenin güvende olmadığını domino etkisi ile anlatan eser hakkında konuşmuştu.





Loosemore "Şans eseri bir atölyemiz ve elimizde kalan devasa bir akrilik parçamız var. Onu korumak için sanat eserinin üzerine bir parça şeffaf akrilik vidalayacağız." demişti.

