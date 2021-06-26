Samanyolu Haber /Gündem / Delta varyantının nasıl bu kadar bulaşıcı olduğu belirlendi /26 Haziran 2021 21:32

Delta varyantının nasıl bu kadar bulaşıcı olduğu belirlendi

Almanya'da koranavirüsün Delta varyantının nasıl bu kadar bulaşıcı olabildiği araştırıldı. Araştırmada Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarı olduğu belirlendi.

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Dünya Sağlık Örgütü tarafından baskın tür olarak bildirilen Delta varyantının, virüsün diğer varyantlarına göre daha bulaşıcı olduğu açıklanmıştı. Almanya’da yapılan yeni bir araştırmada, Delta varyantının nasıl bu kadar bulaşıcı olduğuna dair sonuçlar ortaya çıktı.

NTV'nin aktardığına göre çalışmada, koronavirüsün önceki varyantlarındaki spike proteini ile karşılaştırıldığında, Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu ve virüs bulaşan hücreleri bir araya getirebildiği açıklandı.

Almanya'daki Georg-August-University Göttingen'den Markus Hoffman, "Hücreden hücreye füzyon yoluyla yayılma, virüsün enfekte kişilerde daha hızlı yayılmasını ve bağışıklık sisteminden kısmen saklanmasını sağlar" dedi.

BioRxiv’de yayınlanan çalışmada, “Örneğin, Delta varyantı ile spike proteini tarafından enfekte olan bir hücre, henüz enfekte olmamış bir komşu hücre ile birleşmeye zorlanırsa, Delta varyantı virüsün yeni hücreye daha hızlı girmesine izin veriyor" ifadelerine yer verildi.

BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNDEN KAÇIYOR

Markus Hoffman, hücreden hücreye füzyon yoluyla yayılan virüsün, kendisine saldırabilecek ve etkisiz hale getirebilecek bağışıklık sistemi hücreleriyle karşılaşma riskini azalttığını da sözlerine ekledi.

Araştırmacılar, bu "becerilerin", ilk olarak Hindistan'da tanımlanan ve şimdi birçok ülkede yaygın olarak dolaşan Delta varyantını daha bulaşıcı ve sonuçta ortaya çıkan hastalığı daha şiddetli hale getirebileceğini söyledi.

AŞIDAKİ ANTİKORDAN TAMAMEN KAÇAMIYOR

Araştırmacılar ayrıca, Delta varyantının antikorlardan kaçabilmesine rağmen tamamen dirençli olmadığının da altını çizdi.

Hoffman, "Delta varyantının özellikle şimdiye kadar iki aşı dozundan biri uygulanmışsa, aşılanmış insanları enfekte etmesi mümkün olabilir, ancak aşılama ciddi hastalıkları önlemede oldukça etkilidir" diye konuştu.
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