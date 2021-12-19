Demet Akalın'dan turist tepkisi: Askı bile yok raflarda. Ne oluyor ya

UCU BANA DEĞİL BİZE DOKUNUYOR





Doların artması sonrası turistlerin alışveriş olayını abarttığını düşünen Demet Akalın, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi.Gündeme dair ifadeleri ile ilgi çeken Akalın bu sefer de "Liğme liğme bavullarla alışveriş yapıyorlar askı bile yok raflarda. Ne oluyor ya neyin talanı bu. Suriyeli gibi kaldık ülkede yazık!" ifadelerini kullandı.Demet Akalın'a "Aaa bak sen aşı ve kısıtlamalara sesini çıkarmayan Demet'e... İş kendisine dokununca nasıl da ötmeye başladı" diyerek tepki gösteren takipçisine ise Akalın sert çıktı. Akalın verdiği yanıtta "Ucu bana değil kızım bize dokunuyor, man kafanıza sokamadınız. Allah'a şükür hiçbir Allah'ın kulundan bir rica istemedim" dedi.