Samanyolu Haber /Gündem / Demet Akalın'dan turist tepkisi: Askı bile yok raflarda. Ne oluyor ya /19 Aralık 2021 21:07

Demet Akalın'dan turist tepkisi: Askı bile yok raflarda. Ne oluyor ya

Türk Lirası'ndaki değer kaybının ardından yurt dışından gelenlerin yaptıkları alışverişin oranına sinirlenen Demet Akalın, sosyal medyadan paylaştığı bir mesajında bakın tepkisini nasıl ifade etti.

SHABER3.COM

Doların artması sonrası turistlerin alışveriş olayını abarttığını düşünen Demet Akalın, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi.

Gündeme dair ifadeleri ile ilgi çeken Akalın bu sefer de "Liğme liğme bavullarla alışveriş yapıyorlar askı bile yok raflarda. Ne oluyor ya neyin talanı bu. Suriyeli gibi kaldık ülkede yazık!" ifadelerini kullandı.

UCU BANA DEĞİL BİZE DOKUNUYOR

Demet Akalın'a "Aaa bak sen aşı ve kısıtlamalara sesini çıkarmayan Demet'e... İş kendisine dokununca nasıl da ötmeye başladı" diyerek tepki gösteren takipçisine ise Akalın sert çıktı. Akalın verdiği yanıtta "Ucu bana değil kızım bize dokunuyor, man kafanıza sokamadınız. Allah'a şükür hiçbir Allah'ın kulundan bir rica istemedim" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demet Akalın'dan turist tepkisi: Askı bile yok raflarda.... Sonraki Haber >>

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:48:50