Samanyolu Haber /Gündem / Demirören'den Cumhuriyet gazetesine dava /30 Ekim 2021 15:39

Demirören'den Cumhuriyet gazetesine dava

Demirören, Cumhuriyet gazetesinde kredi ilişkilerine dair yer alan habere ilişkin dava açtığını duyurdu

SHABER3.COM

Demirören Grubu, Cumhuriyet Gazetesi'nde Demirören'in Ziraat Bankası'yla kredi ilişkilerine dair yer alan habere dava açtığını duyurdu.

Demirören'den yapılan açıklamada, "Dedikodular üzerinden kaleme alınan ve manipülasyon amaçlı olduğu belli olan sözde Haber Cumhuriyet Gazetesi'nde Hazal Ocak imzasıyla yer almıştır. Teyit alınmadan kaleme alınan sözde haber, kamuoyunu DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU aleyhinde yönlendirmek ve ticari itibarını yıpratmak amacı taşımaktadır. Habercilik etiğinden uzak, teyit edilmeden yazılmış sözde haber Cumhuriyet Gazetesi’nin tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" denildi.
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