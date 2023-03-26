Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması tartışmalarına katıldı.







Artı Gerçek'in haberine göre Demirtaş, peçeteye çizilmiş diploma görseli paylaşırken "Yanılmışız arkadaşlar, diplomanın aslı var!" ifadeleri kullandı. Demirtaş, "Eğer olmasaydı suça bulaşmış herkes, seçimden sonra yargı önüne çıkacaktı. Kim böyle bir suça ortak olmayı göze alabilir ki zaten!" dedi.









NE OLMUŞTU?



Eski YÖK Yusuf Ziya Özcan geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın diploması konusunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Recep Tayyip Erdoğan, üniversite diploması olmadığı için Cumhurbaşkanı olamaz. Halk, AKP’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu merak ediyor” ifadelerini kullanmıştı.







Daha sonra Erdoğan'ın diplamasını görev zamanında araştırdığını ancak bulamadığını belirten Özcan, "Neden basınla, kamuoyuyla paylaşmadınız sorusuna ise şöyle yanıt vermişti:





“Bu YÖK başkanının işi değil ki. Ben sadece merakımdan araştırdım. Herkes diplomayı konuşuyordu. Hiçbir YÖK başkanı 'acaba Cumhurbaşkanı’nın diploması var mıdır, sahte midir' diye merak edip araştırmaz. Ben kişisel merakımdan araştırdım”





Özcan'ın açıklamalarının ardından İyi Parti'li Aytun Çıray, YÖK' dilekçe vererek, Erdoğan'ın diplomasının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.





Marmara Üniversitesi, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi yeniden gündeme gelen diplomasıyla ilgili “Ben merak ettiğim için gayri resmi olarak meseleyi sordurdum. Konu ile ilgili Marmara Üniversitesi’nde hiçbir kayıt olmadığını söylediler” şeklindeki ifadelerini yalanladı.





Diplomaya dair kütük ve diploma numarasının paylaşıldığı açıklamada “Görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbir hukuki ve resmi bir dayanağı yoktur” ifadeleri kullanıldı ve şöyle dendi:





"Sayın cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümünü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir."