Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş davasında karar çıktı /06 Temmuz 2020 19:29

Demirtaş davasında karar çıktı

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararının ardından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının, müvekkillerinin tahliye edilmesi için yaptığı başvuru reddedildi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) müvekkilleri hakkında verdiği kararın ardından Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebiyle başvuruda bulundu.

Mahkeme talebi reddetti. Hakimliğin ret kararının gerekçesinde, AYM’nin ihlal kararı verdiği Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya konu suç ve fiiller ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Demirtaş hakkında yürüttüğü soruşturmadaki fiil ve suçların tamamen ayrı olduğu belirtilerek, “Şüphelinin bu suçları PKK Silahlı Terör Örgütünün sözde yöneticilerinin talimatları ile işlettirdiği, şüphelinin baştan beri örgütün sözde yöneticileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde bulunduğu ve birlikte hareket ettiğine dair soruşturma dosyasında tespitler yapıldığı ve bu yönde kuvvetli delil ve emarelerin mevcut olduğu” savunuldu.

Hakimlik, kararında, Demirtaş’ın soruşturma kapsamında tutuklandığı tarihten bu yana delil durumunda Demirtaş lehine bir değişiklik bulunmadığını da savundu. Kararda “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına yönelik mütaalası dikkate alındığında Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman’ın tahliye talebinin reddine ve Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi” denildi.
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