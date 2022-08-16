Demirtaş, Erdoğan’ın ‘Selo kahvaltısı’ açıklamasını tiye aldı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Altılı masa menüsünde selo kahvaltısı var” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt olarak şunları ifade etti; “Allah’ım, hikmetinden sual olunmaz ama zeka dağıtırken neden hepsini bunlara verip bizi mahrum bıraktın?”







Üç gün önce Çorum’da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Şurada bir poster görüyorum. ‘Altılı masa menüsü.’ Ne var bu menüde; yalan çorbası, laf salatası, koltuk kebabı, kandil dolması, Selo kahvaltısı var. Ne ararsan var.”





Selo kahvaltısından 81 ile bayilik!





Demirtaş, Twitter üzerinden Erdoğan’ın açıklamasına dair bir haberi paylaşarak Tiye aldı; “Allah’ım, hikmetinden sual olunmaz ama zeka dağıtırken neden hepsini bunlara verip bizi mahrum bıraktın? Bu nasıl zekadır, nasıl bir yaratıcılıktır! Allah da sizi… Bildiği gibi yapsın. Vanlı kardeşlerim kusura bakmasınlar ama artık Van kahvaltısı yanında bir de Selo kahvaltısı diye bir şey var. Tek kuruş almadan, 81 ile bayilik veriyoruz. Bir tek Şakir’e yok çünkü her gün saray kahvaltısı yapıyor.”