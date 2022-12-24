Demirtaş: Uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin aday belirleme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir” dedi.







T24’ten Murat Sabuncu’ya konuşan Demirtaş, demokrasi ilkelerinde ve gelecek programında uzlaşma sağlanması durumunda adaylık için kamuoyunda ismi geçen her siyasetçinin seçimi kazanabileceğini söyledi.





“GÜLTAN KIŞANAK’IN ADAYLIĞINDAN GURUR DUYARIM”

HDP’nin adayının Gültan Kışanak olabileceğine ilişkin iddiayı değerlendiren Demirtaş, “Ben şahsen değerli Gültan Kışanak’ın adaylığından gurur duyarım, kendisini tüm kalbimle, gücümle ve inanarak desteklerim. Tabii bu benim kişisel görüşümdür, özellikle altını çizmek isterim” diye konuştu.





‘ALTILI MASA AYAK OYUNLARINA DİKKAT ETMELİ”

Demirtaş, “Altılı Masa’nın da diğer ittifakların da ayak oyunlarına dikkat etmeleri gerekir. Üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir. İsmi geçenler arasında kazanamayacak aday yoktur, yeter ki demokrasi ilkelerinde ve gelecek programında uzlaşma sağlansın. Mesele şudur ki, rantçılarla koltuk sevdalılarıyla uzlaşılarak mı aday belirlenecek yoksa demokrasi güçleriyle uzlaşılarak mı? Seçimin ve sonrasının kaderini bu tercih belirleyecektir.” ifadelerini kullandı.





AKŞENER İLE GÖRÜŞME

“Meral Akşener’e yaptığınız bir çağrı vardı. Eşiniz Başak Hanım ile birlikte bir kahvaltıya gitmek, kendisiyle konuşabilmek. Seçimlere giderken yeniden böyle bir çağrıyı yapmayı düşünür müsünüz?” sorusuna Demirtaş, “Ben halka borçlu bir siyasetçi olarak halkın yaşadığı ağır sorunların çözümüne katkı sunacak her diyaloğun içinde olurum. Benim bu konuda kısıtlarım, komplekslerim yok. Kendime güvenirim ve herkesle her konuyu oturup tartışabilir, herkesle görüş alışverişinde bulunabilirim. Başka türlü, bu yıkımdan nasıl çıkılır ki?





Yaşanan tüm acılara, bize yapılan bunca zulme rağmen halkın içinde bulunduğu felaketten çıkışa katkı verebileceğine inansam Erdoğan ve Bahçeli ile de görüşürüm, konuşurum, tartışırım. Onları dinlerim, kendi görüşlerimi de onlara anlatırım. Dolayısıyla şunu büyük bir özgüvenle belirtmek isterim ki, biz düşüncelerimize ve çözüm projelerimize güveniyoruz, herkesi dinlemeye de sonuna kadar açığız. Buna Akşener de Altılı Masa’nın tüm aktörleri de dahildir.” dedi.





“KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞINA NASIL BAKARSINIZ?”

“HDP seçmeni Kılıçdaroğlu’nun adaylığına nasıl bakar? “İsim konuşmam” derseniz HDP seçmeni nasıl bir aday arıyor?” sorusuna Demirtaş şu cevabı verdi: “Yukarıdaki sorulara verdiğim cevaplar aslında aday profilini az çok tarif ediyor. Demokrasi ilkelerine sadık ve o ilkelerin taşıyıcısı olabilecek her aday HDP’li seçmenin desteğini alır, buna Kemal Bey de dahildir elbette. Fakat adaylık ve destek konusunda gelişmelere göre, son kararı HDP yönetimi verecek ve bunu da günü geldiğinde duyuracaktır.”





“HDP KAPATILIRSA FATURAYI CUMHUR İTTİFAKI ÖDER”

HDP’nin kapatma davasıyla ilgili konuşan Demirtaş, “Kestirmek gerçekten çok zor. Bu iktidar, uzun süredir ön görülebilir olmaktan çıktı, her şey olabilir. Sadece hangi kararın kendilerine daha çok yarayacağına bakacaklardır. Yoksa kimse hukuka, yasaya göre karar vermeyecek. Eğer hukuka göre karar verileceğinden emin olsaydık Anayasa Mahkemesi davayı kesinlikle reddedecek ve HDP ceza almayacak, diyebilirdik.” dedi.





HDP kapatılırsa ne olur sorusuna cevaplayan Demirtaş, “HDP’liler bir yol bulurlar, olan Cumhur İttifakına olur. Siyasi fatura tamamen onlara çıkar.” diye konuştu.





“ORTAK ADAY ÇIKARMAK EN DOĞRUSUDUR”

‘Altılı Masa’dan iki aday, HDP’den de bir aday çıkarsa seçimler riske girer mi?’ sorusunu cevaplayan Demirtaş, “Ortak aday çıkarmak ve ilk turda sonuç almak en doğrusudur. Bu seçeneği değerlendirmeden diğer seçenekleri öne almak pek işlevsel olmaz.” bilgisi verdi.