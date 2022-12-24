Samanyolu Haber /Gündem / AKP, EYT’de yaş problemini çözemiyor /24 Aralık 2022 12:00

AKP, EYT’de yaş problemini çözemiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’de yaş sınırlamasına henüz karar vermediklerini, son çalışmayı 26 Aralık’ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağını açıkladı. Asgari ücret konusunda sendikaları eleştiren Bilgin, bazı sendika yöneticilerinin ‘8 bin liranın üstü bizi zorlar’ dediğini aktardı.

SHABER3.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk TV’de soruları yanıtlayarak EYT’ye ilişkin ayrıntıları açıkladı. EYT’de yaş sınırı olup olmamasına henüz karar vermediklerini belirten Bilgin, yaş şartının çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacağını belirtti.

Ayrıntılı, son çalışmayı 26 Aralık’ta Erdoğan’a sunacağını dile getiren Bilgin, “EYT ile ilgili düzenlemeyi bu ay sonuna kadar Meclis’e gider bitiremezsek Ocak ayının ilk haftası götürürüz, EYTde 8 Eylül 1999 öncesi prim günü ve hizmet süresi şartları geçerli olacak.” dedi. EYT’de yaş ortalamasının 49,9 olduğunu aktaran Bilgin, doğum ya da askerlik borçlanmasının ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce gerçekleşmişse yapılabileceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Sendrikalara da eleştirilerde bulunan Bakan Bilgin, bazı sendika yöneticilerinin ‘Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız’ dediklerini aktardı. Bilgin’in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

TÜİK’in büyüme, enflasyon başta olmak üzere itiraz ediyorlar. ‘TÜİK neden yoksulluk sınırı araştırması yapmıyor’ sorusu saçma. Çok basit, sendikalar bağlansınlar açıklasınlar, ‘bizim kurumumuzda yoksulluk sınırının üstünde şu kadar arkadaşa para veriyoruz’ diye.

Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada; sokaktaki insanın beklentisiyle, işçilerin meseleye bakışı farklılaşıyor. Fabrikada araştırma yaptırdık. İşçiler üç büyük şehirde, Ankara, İstanbul, İzmir’de 8 binin üzerinde istediler. Türkiye ortalaması daha düşüktü.

Anadolu’nun muhtelif illerinde 7 bin 600 küsur istediler. Üç büyük şehirdeki örneklemi dikkate alarak baktığımızda talep edilen rakam 8 bin lira civarındaydı. Biz sadece onunla sınırlandırmadık. Sendikalarımızla tek tek görüştük.

SENDİKALAR 8 BİN LİRANIN ÜZERİNE KARŞI ÇIKTI
Sendika başkanlarının taleplerini aldım. Bana gelen en önemli şey; Türkiye’de sendikacılığın bir anlamda eleştirmesi gerektiğinden bahsedeceğim. ‘Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız’ dediler.

‘Neden’ dedim, ‘Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, toplu sözleşmeyi etkiler’ dediler. Sendikalarımızın daha pazarlıkçı, aktif, netice alıcı söyleme sahip olmalarını ifade etmek için söylüyorum.

Konfederasyonlara da sesleniyorum burada; Türkiye’de en yüksek toplu sözleşme yaptıkları yerde 10 bin liranın üzerinde kaç işyerinde sözleşme yaptılar? Bahsettiğiniz ücretler toplu sözleşmelerinizde var mı? Talep ettikleri asgari ücretle, yaptıkları toplu sözleşme ücretleri arasında böyle bir fark olmaz!


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP, EYT’de yaş problemini çözemiyor Sonraki Haber >>

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:22