Demirtaş'ın son durumu: Holter cihazı takıldı, sonuç bekleniyor

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın geçen hafta bilincinin kapanmasına rağmen hastaneye götürülmemesinin ardından HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz Edirne'ye giderek Demirtaş'la görüştü.







İpekyüz, genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Demirtaş'a kalp ritmi ve tansiyonunu takip etmek için holter cihazı takıldığını açıkladı.





Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İpekyüz, cihazın ölçümleri sonucunda Demirtaş'a kalp ve damar rahatsızlığı teşhisi konulması halinde müdahale edileceğini söyledi.





'Morali çok iyi ama test sonucu henüz kesinleşmedi'





İpekyüz, "Demirtaş'a bu hafta başına kadar tek müdahale cezaevi doktoru tarafından yapılıyor. Önceki gün sevk edildikten sonra kalp ritmi ve tansiyonu takip eden holter cihazı takılıyor. Diğer muayenelerin sonuçları ise normal çıkıyor. Morali çok iyi ama holter testinin sonucu henüz kesinleşmedi" dedi.





Demirtaş'ın neden HDP Genel Merkezi'ni ve kamuoyunu bir hafta boyunca bilgilendirmediğine de açıklık getiren İpekyüz, "Bu konuyu Demirtaş'a sordum. Kendisi, cezaevlerinde çok daha kötü durumda hasta tutuklular olduğunu ve kendi durumunu öne çıkarmasının bu tutuklulara haksızlık olacağını belirtti" diye konuştu.