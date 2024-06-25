Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye Yalçınkaya kararı uyarısı: 'AİHM kararı açık, ByLock delil olamaz!' /25 Haziran 2024 23:39

AKP'ye Yalçınkaya kararı uyarısı: 'AİHM kararı açık, ByLock delil olamaz!'

Belçika merkezli Solidarity with OTHERS derneği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yalçınkaya kararıyla ilgili önemli bir çalışmaya imza attı.

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Türkiye'de ve dünyada insan haklarını savunmak ve ilerletmek amacıyla Brüksel'de kurulan dernek Polonya Bilim Akademisi Hukuk Çalışmaları Enstitüsü'nde Hukuk Profesörü olan Avrupa ve Uluslararası Hukuk Enstitüsü Başkanı, aynı zamanda AİHM Eski Hakimi Profesör Dr. Ireneusz C. Kaminski ile bir röportaj yaptı. 

Prof. Dr. Kaminski, AİHM’in Yalçınkaya Kararı ile ilgili olarak "Kararın, terör suçlamalarındaki delillerin yorumlanması açısından önemli sonuçları olacak” ifadesini kullandı.

Others'in Youtube kanalına değerlendirmelerde bulunan Kaminski AKP iktidarına da bir çağrıda bulundu ve "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yalçınkaya Kararı’nda verdiği mesajların çok açık olduğunu düşünüyorum. Türk makamları, bir mesajlaşma uygulamasının kullanımının, kişinin terör örgütü üyeliği için yeterli delil olduğunu kabul etmekten artık vazgeçmelidir" dedi.

Röportajın tamamını Solidarity with OTHERS'in Youtube kanalıdan izleyebilirsiniz!




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