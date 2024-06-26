Ülkü Ocakları yöneticisi Ayşe Ateş'i hedef aldı: Hesaplaşacağız!

Ülkü Ocakları’nın eski lideri Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetin davasının ilk duruşması 1 Temmuz’da Sincan’da görülecek.







Duruşma öncesinde Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından cinayetin şüphelileri Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, Serdar Öktem ve MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz’un fotoğraflarını paylaşarak, "'Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız' diyerek işaret edilen “üç beş çapulcu” aşağıdaki isimler olsa gerek" ifadelerini kullandı. Ateş, paylaşımında bu isimlerin 1 Temmuz’da Sincan’daki duruşmada yargılanacak olanlar olduğunu belirtti.



