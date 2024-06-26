Samanyolu Haber /Gündem / Ülkü Ocakları yöneticisi Ayşe Ateş'i hedef aldı: Hesaplaşacağız! /26 Haziran 2024 00:03

Ülkü Ocakları yöneticisi Ayşe Ateş'i hedef aldı: Hesaplaşacağız!

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan, Sinan Ateş cinayeti davası öncesi Ayşe Ateş’i hedef aldı. Doğan, sosyal medya hesabından Ayşe Ateş’in açıklamalarını alıntılayarak, “Fitne ateşiyle yolunu bulmaya çalışanlarla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız” dedi.

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Ülkü Ocakları’nın eski lideri Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetin davasının ilk duruşması 1 Temmuz’da Sincan’da görülecek.

Duruşma öncesinde Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından cinayetin şüphelileri Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, Serdar Öktem ve MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz’un fotoğraflarını paylaşarak, "'Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız' diyerek işaret edilen “üç beş çapulcu” aşağıdaki isimler olsa gerek" ifadelerini kullandı. Ateş, paylaşımında bu isimlerin 1 Temmuz’da Sincan’daki duruşmada yargılanacak olanlar olduğunu belirtti.

"HELALLEŞMEYECEĞİZ, HESAPLAŞACAĞIZ"
Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan, bu açıklamalardan sonra Ayşe Ateş’i hedef alarak, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Her dönemde Ülkücülere iftira atan müfteriler olmuş ve hepsi de tarihin çöplüğünde kaybolmuştur. Bugün de aynısı olacaktır. İftiracı çapulculardan yılacak değiliz. Davamıza, Liderimize ve Genel Başkanımıza karşı haddini aşmaya kalkanlar, mezar soygunculuğu yapanlar çapulcudur. Biz yarım asrı aşkındır çapulculara haddini bildiren ve planlarını bozan kutlu bir davayız. Hukuku yok sayıp fitne ateşiyle yolunu bulmaya çalışanlarla asla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
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