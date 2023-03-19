Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Zeyrek, Erdoğan'ın 'daha fazla oy' için yaptığı planı açıkladı /19 Mart 2023 10:01

Deniz Zeyrek, Erdoğan'ın 'daha fazla oy' için yaptığı planı açıkladı

Gazeteci Deniz Zeyrek, Ankara kulislerinde konuşulan son iddiaları paylaştı. Deniz Zeyrek'e göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha fazla oy alabilmek için dikkat çeken bir hamle yapmayı planlıyor.

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Gazeteci Deniz Zeyrek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanları milletvekili adayı göstermeyi düşündüğünü söyledi.

Deniz Zeyrek, dün FOX TV'de yayınlanan 'Orta Sayfa' programında kulis bilgisini paylaştı.

Erdoğan için her oyun kıymetli olduğunu belirten Zeyrek, "50+1'deki 1 çok önemli. O 1 için acayip seferber olmuş sayın Cumhurbaşkanı. Daha önce bu taktiği uyguladı" ifadelerini kullandı.

"11 BAKANI OY ARTIRMAK İÇİN DÜŞÜNÜYOR"
Erdoğan'ın bakanları çok başarılı bulduğunu belirten Zeyrek, "İçişleri Bakanı'nı başarılı buluyor. Çay, şeker istemesi onun için kötü bir puan değil. Bir potansiyeli olduğunu düşünüyor. En azından milliyetçi oyları getirir, aday gösterildiği yerde 3 alacaksak 5 alırız gibi bir hesaplama yapılıyor. 11 bakanı oy artırmak için düşündüğünü duydum" diye konuştu.

Zeyrek, "Öncelikli şeyi bu, bakanları milletvekili yapalım. Mesela Hulusi Akar'ı Kayseri'den aday yapacaklar" dedi.

"3 tane parti yetkilisi ile görüştüğünü belirten Zeyrek, bakanların milletvekili adayı gösterilmesi konusunda bir tereddütünün olmadığını belirtti.

Deniz Zeyrek, şunları ifade etti: "Cumhurbaşkanı açıktan söylemiş yönetim toplantısında. Diğer bazı bakanları deprem bölgesinde çalıştıkları illerde göstermeyi düşünüyor. İşte Fahrettin Koca'yı Hatay'dan aday yapmak istiyorlar. Milli Eğitim Bakanı'nı Malatya'dan aday yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı, Kabine'nin tamamını milletvekili adayı yapacağını söylemiş."
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