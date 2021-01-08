Depolar doldu taştı, patatesler çürüyecek

Patateste bu sefer ürün bolluğu yeni bir krize sebebiyet verebilir. Sadece Niğde’de depolarda bekleyen patates miktarı geçen yıla oranla yüzde 50 arttı. Bekleyen ürünlerin havaların ısınmasıyla bozulması, bunun da tüketici fiyatlarını artırması bekleniyor.







Çiftçi patatesin kilosunu en az 1 liraya mâl ettiği halde 60 kuruşa bile satamıyor. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla hem ihracat hem iç satışlar düştü. İç satışların düşmesinde turizm de etkili oldu.





ÇİFTÇİ BORCUNU ÖDEYEMEYECEK





Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, depolardaki patates miktarının geçen yıla kıyasla yüzde 50 daha fazla olduğuna işaret ederek, mart ayına kadar bu ürünler satılmazsa üreticinin borcunu ödeyemeyeceğini söyledi.





“Kaybeden yine üretici ve tüketici olacak.” diyen Kenar, çözüm için ihracat prim desteklerinin artırılmasını ve çiftçinin elinde kalan patatesin belediyelerce alınıp, muhtaçlara dağıtılmasını tavsiye etti.





"FİYATLAR 2018'DE OLDUĞU GİBİ YİNE ARTACAK"





Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner söz konusu iki ildeki soğuk hava depoları sayesinde patateslerin kolayca çürümediğini, ancak ısınan havaların etkisiyle bozulmaya başlayacağını söyledi.





Çalışkaner, “Haziran-temmuz aylarında yeni 'yazlık mal' dediğimiz ürünler çıkacak. Bu yüzden şu an elimizde olan ürünlerin ocak, şubat, marta kadar tüketilmesi lazım. Ürünler bozulursa hayvan yemi olarak kullanılır. Zarar artar.” dedi.





İzmir Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, Cumhuriyet'e verdiği mülakatta, patates üreticisinin kazanabilmesi için ürünün kilosunu en az 1 lira 30 kuruştan satabilmesi gerektiğini belirtti.





"TEFECİLİK ORANLARINA GELDİ"





Afyonkarahisar'da bir ziraat odası başkanı ise çiftçinin patatesi 80 kuruştan sattığını ifade ederek, “Sattı, fakat borçlarını ödeyecek kazancı sağlayamadı.” şeklinde konuştu.





Aynı başkan şöyle devam etti: “Tarım Kredi Kooperatifi’nde borç erteleme yapmıyorlar. Sadece icralık olanları nisan ayına ertelemişler. Çiftçi ne kazanacak ki? Mevcut borçların da icraya düşmemesi için ertelenmesi gerekiyor. Oysa bakan, yüzde 10’unu alıp, geri kalanının 1 yıl ertelenmesinden bahsediyordu. Tarım Kredi Kooperatifleri bunu yapmıyor. Günü gelmiş yem kredileri, mazot kredileri var. Erteleyecek olurlarsa da faiz oranları tefecilik oranlarına gelmiş.”