Samanyolu Haber /Gündem / Deprem uzmanı açıkladı: Enkaz altında daha kaç kişi var? /12 Şubat 2023 10:19

Deprem uzmanı açıkladı: Enkaz altında daha kaç kişi var?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem 10 ilde ağır yıkım yarattı. Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, göçük altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısını 74 bin olarak açıkladı. Ercan, bir başka paylaşımında ise uyarılarda bulundu.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ağır yıkıma yol açtı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyan hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

Sosyal meyda hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Ercan, göçük altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısını 74 bin olarak açıkladı. Ercan paylaşımında, "Son yaşam umudu, toplam nüfus 13,5 milyon, göçen yapı 7 bin, konut sayısı 56 bin, konut başına düşen kişi 3,375. Göçük altında kalan 189 bin kişi, yaralı kurtulan 80 bin, göçük altında kalan 109 bin, ölü olarak çıkan 25 bin, bugün için göçük altında kurtulmayı bekleyen 74 bin kişi" dedi.

EN AZ 2-3 YIL
Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan, bir başka paylaşımında ise uyarılarda bulundu. "Deprem bölgesinde büyüklüğü en çok M6,9 olan artçı depremler en az 2-3 yıl olacaktır. Yıkılmayan yapıların bir çoğu, eşik dengede yüksek çekincelidir. Uzmanlarca  incelenmeden  içeriye girilmemelidir. Geçici olarak girerseniz, başınıza baret takın, elinize düdük ile pet şişe alınız" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deprem uzmanı açıkladı: Enkaz altında daha kaç kişi var? Sonraki Haber >>

Habertürk'te depremzede isyanı: "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz, habercilik bu mu!"

Habertürk'te depremzede isyanı:

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

Stefan Kuntz depremzedeler için Edeka'da kasiyerlik yaptı

Stefan Kuntz depremzedeler için Edeka'da kasiyerlik yaptı

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Hatay yıkıldı, Erzin'de tek enkaz ve can kaybı yok, peki sırrı ne?

Hatay yıkıldı, Erzin'de tek enkaz ve can kaybı yok, peki sırrı ne?

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği!

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği!

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:49:00