Deprem bölgesinde skandal iddia: Valinin ıslak imzasıyla delil karartıyorlar

Avukat Bedia Büyükgebiz, sosyal medya hesabından Hatay’da yer alan Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü için yıkım kararı çıktığını, müdürlükte yapılara ilişkin zemin basınç dayanımlarıyla ilgili ıslak imzalı resmi evraklar olduğunu söyledi. Büyükgebiz, yapılan işlemin 'delil karartmaya girebileceğinin' altını çizdi. Büyükgebiz ayrıca Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın 'olur' verdiği ıslak imzalı tutanağı paylaşarak meslektaşlarıyla yıkım işlemlerini durdurduklarını açıkladı. Bakanlık konuya ilişkin 'yalanlama' açıklamasında bulundu.







Avukat Bedia Büyükgebiz, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, Hatay’da yer alan Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü için yıkım kararı çıktığını söylediği bir paylaşımda bulundu.







Büyükgebiz son olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın 'olur' verdiği ıslak imzalı tutanağı paylaşarak meslektaşlarıyla birlikte yıkım işlemlerini durdurduklarını açıkladı.





Paylaşımlar şu şekilde:





'LABORATUVAR TEST SONUÇLARI VAR'



“Burası bir devlet dairesi, buranın içinde Hatay, İskenderun ve çevresindeki okul, işyeri ve konutların yapı laboratuvar test sonuçları var.





Zemin katlardaki kolon basınç dayanımları yönetmeliğe, kanuna uygun mu? Bunlar var. Buraya dair yıkım kararı alınmış, burada iki kepçe var ve girilmeyen onlarca, yüzlerce enkaz var. Yıkıma başladılar, yavaş yavaş buraya gelecekler.





'BASINÇ DAYANIMI 25 OLMASI GEREKİRKEN İZİN VERMİŞLER'

Biraz önce Şube Müdürü Murat Alkaya geldi, ‘Burası yıkılacak, vali izin verdi yıkım kararı var’ dedi. Niye? Burası tek katlı bir bina. AFAD şu an burada, içinde doktor var, revir olmuş, neden? Yıkım kararı varmış, burada onlarca yüzlerce klasör var, hepsinde test laboratuvar sonuçları var. Zemin katın kolon basınç dayanımı 25 MPa olması gerekirken, 7 iken izin vermişler, karot almışlar. Şimdi burası yıkılacak diyorlar."





Paylaşımların ardından son durum hakkında bildi veren Av. Bügükgebiz, ayrıca şunları aktardı:





'RESMİ EVRAKLAR HAVADA UÇUŞUYOR'

“Son durum bu, meslektaşım Pınar Dursun haber verdi, Gözde İbiş sağ olsun Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Bey ile irtibat kurdurdu. Onlar şu an bakanlarla konuşuyor. Hatay Barosu Başkanı Cumhuriyet Başsavcılığı’na karar vermesi için baskı yapıyor. Biz buradaki kepçeyi durdurduk çünkü bunların hepsi bir delil karartmaya girer. Neredeyse ıslak imzalı resmi evraklar havada uçuşuyor.”





VALİ 'OLUR' VERMİŞ!

Av. Büyükgebiz, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın 10 Şubat 2023 tarihinde aralarında Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Çevre, Şehrcilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Polis Evi ve İl Jandarma Komutanlığı binalarının İl Müdür Yardımcısı Abdullah Çiloğulları'nın talebiyle 'olur' verdiği ıslak imzalı resmi evrağı paylaştı.





İşte o belge...









Halk TV canlı yayınına bağlanan Avukat Bedia Büyükgebiz, binanın yıkıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.







Büyükgebiz, binanın yıkımına ilişkin çalışmaların başlatıldığını, meslektaşlarıyla birlikte yıkımı durdurduklarını Halk TV ekranında bir kez daha açıkladı.





Büyükgebiz şunları söyledi:





"Söz konusu binada yüzlerce resmi evrakların bulunduğu klasörler vardı. Buradaki görevliler aslında binanın o kadar da kötü olmadığını, kepçenin zaten faaliyete başladığını söylediler bana. Yıkıma başlamıştı ama şu an durduruldu. Buradaki evrakların hepsi resmi delil niteliğinde. Aslında yıkım kararı verilmeden evvel bu klasörlerin hepsinin tahliye edilmesi gerekiyordu. Biz durdurmasak da zaten etrafta onlarca yüzlerce evrak var. Burası 4 katlı ince uzun bir devlet dairesi, yıkım nedeniyle tüm evraklar molozların altında kalacak."





'YIKILDI' İDDİALARINA YANIT

Halk TV sunucusu Bengü Şap Babaeker'in ''Bize oradan görüntüler geldi. Bir enkaz vardı. Binanın bir kısmı yıkıldı ve siz durdurdunuz öyle mi'' soruna Büyükgebiz şöyle yanıt verdi:





'YIKIM KARARI GERİ ÇEKİLENE KADAR BURADAYIZ!'

"O 4 katlı binanın sağ kısmındaki alanda yıkım başlamıştı. Yandaki bina da yıkılmış bir halde ve molozların temizlenmesi gerekiyordu. Kepçe çalışmalara başlamıştı.





Yıkım kararı geri çekilene kadar, buradaki tüm dosya ve klasörlerin güvenli bir alana temini sağlanana kadar burada duracağım. Delil kararmaması için biz buradayız."





'OHAL'İ BAHANE EDEREK...'

Birgün’den Asena Tunca’ya konuşan Çağdaş Hukukçular Derneği'nden Avukat Ali Ekiz ise konuya ilişkin, "OHAL'i bahane ederek delil karartmaya çalışıyorlar. Burada yapılması gereken her evrakın tutulması, kayıt altına alınması ardından tahliye ve moloz kaldırma işleminin başlamasıdır. Buranın güvende olması lazım. Buranın üstüne dozerle giremezsiniz. Evraklar delil niteliğinde" dedi.





TİP DE NÖBETE KATILDI

Türkiye İşçi Partisi Hatay’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:





“Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün önündeyiz. Burada depremde yıkılan tüm binaların belki verilen usulsüz imar izinlerinin sorumlularının dosyaları bulunmakta eğer ki bu evraklar kaybedilirse bu sorumlulardan hesap soramayacağız. O yüzden tüm deprem bölgelerinde bu durumu durdurmaya davet ediyoruz”





BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan konuya ilişkin 23 saat sonra açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Hatay İl Müdürlüğü Binasının büyük bir bölümü depremde hasar gördü ve yıkıldı” denildi.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Binasının büyük bir bölümü depremde hasar görmüş ve yıkılmıştır. Bugün, ağır hasar alan İl Müdürlüğü binamızın hemen yanında bulunan ek hizmet binamızın bazı kişiler tarafından izinsiz bir şekilde kullandığı görülmüştür.





Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz; il müdürlüğü ana binamızdaki yangın merdiveninin ek binamızın üzerine çökme riskine karşı, buradaki kişilerin can güvenliği için binayı boşaltmak istemiştir. Bu talebi reddeden kişiler, ekiplerimize mukavemet göstermiş, sosyal medya aracılığıyla 'Çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı' gibi akla hayale gelmeyecek mesnetsiz bir iddiayı ortaya atmışlardır.





Bakanlığımız; evraklarını matbu olarak tuttuğu gibi, bütün resmi yazışma ve raporlarını Belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarmaktadır. Kaldı ki, ek binamızda yer alan tüm evraklar, diğer resmi evraklarımız gibi yeni İl Müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır. Bu bakımdan, söz konusu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Kurumumuzun her bir çalışanı afet alanlarında fedakarca, canla başla hasar tespit çalışmalarını yürütürken böyle mesnetsiz bir iddiayı ortaya atanlar hakkında her türlü hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.



