İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 1991 yılında inşa edilen Osmangazi İlköğretim Okulu, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar aldı. Güçlendirilme çalışmalarının ardından açılan okul, 2008 yılında ikinci kez güçlendirildi.





RAPOR AÇIKLANMIYOR





26 Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde de okulun kolon ve duvarlarında hasar oluştuğu, çatlakların sıvayla kapatıldığı iddia edildi.Yarın eğitime başlanacak okulun tedirginlik yaşayan öğrenci ve velilerine destek olan İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, “Osmangazi İlköğretim Okulu bağımsız denetçiler tarafından denetlendi mi? Denetlendi ise raporun öğrenci ve velilerimize açıklanması ve velilerimizin kalben rahatlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.









“YIKILIP YENİDEN YAPILSIN





”Özkan, velilerin okulun yıkılıp yeniden yapılması için imza topladıklarını belirterek, şunları söyledi: Silivri’deki deprem sonrası iki okul boşaltılmıştı. Sancaktepe Rehberlik Araştırma Merkezinin yıkılmasına karar verilirken Osmangazi İlköğretim Okulu’nda eğitime devam etme kararı velileri endişelendirdi. 712 tane imza toplandı. Sancaktepe Rehberlik Araştırma Merkezi gibi Osmangazi İlköğretim Okulu'nun da yıkılıp yeniden yapılmasını istiyoruz.

Kaynak Yeniçağ: Depremde hasar gören okulun çatlaklarını sıvayla kapattılar!