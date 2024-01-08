Depremin üzerinden 11 ay geçti: Hatay’da değişen bir şey yok

Defne ilçesi, Uğur Mumcu Meydanı’nda bir araya gelen Hatay Depremzede Derneği üyeleri basın açıklaması yaparak barınma, altyapı ve elektrik sorunu başta olmak üzere çözülmediği için hayatlarını zorlaştıran sorunlarla ilgili yetkililere çağrıda bulundu.



Kentin birçok noktasında, hasarlı binaların yıkımı ve molozların taşınma işlemi devam ederken bazı noktalarda ise depremden bu yana kaldırılmayan bina enkazları gözlerden kaçmıyor. Yaşanan depremle birlikte evlerinin kaybeden Hataylı depremzedeler, diğer illerde olduğu gibi ya konteynerde ya da çadırda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.



Dernek üyeleri adına basın açıklamasını yapan Ece Doğru, kentin boğuştuğu birçok sorunla mücadele ettiklerini ifade ederek “Depremin birinci yıldönümüne giderken giderek artan sorunlarımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Eğitime, sağlığa, hukuka, ulaşıma, barınmaya, karayollarının mevcut durumuna, elektrik ve suya, kentimizin yeniden inşasına, inşa sürecine ve şekline yönelik sorunlarımız sürüyor’’ dedi.



“Geçen 11 ayda burada insanca yaşam koşulları henüz olgunlaşmadı’’



Basın açıklaması sonrası VOA Türkçe’ye konuşan Depremzede Derneği kurucusu Ekrem Deveci, deprem sonrası geçen 11 ayda, Hatay’da insanca bir yaşamın koşullarının henüz olgunlaşmadığını belirtti.



Yaşanan sorunlara dikkat çeken Deveci sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Halen burada elektrik sorunlarını su sorunlarını yaşıyoruz. Halen kalıcı konut konusunda ciddi problemler yaşıyoruz. Maalesef depremden kaynaklı yollarımız bozuk ve bu durum birçok sorunu beraberinde getiriyor. Isınma sorunu yaşıyoruz. Eğitim alanında çok ciddi sorunlarımız var. 11 ay geçmesine rağmen güçlendirilmesi gereken okul binaları güçlendirilmiş değil. Çocuklarımızın bir kısmı halen konteynerlerde eğitim görmek zorunda kalıyor. Eşit olmayan eğitim sisteminin depremle birlikte derinleşmesi hepimizde bir kaygı uyandırıyor.’’



“Kurumların yetersizliği ve ilgisizliği durumu felakete çevirdi’’



Depreme değil depremden sonra yetkililerin yetersiz kalmasına karşı öfkeli olduklarını vurgulayan dernek üyesi Ekrem Reyhan, “Deprem doğal bir afetti ama bunu felakete çeviren sonraki süreçte kurumların yetersizliği, ilgisizliği ve düzenli çalışmamalarıdır’’ diye konuştu.



Depremin üzerinden geçen 11 ayda vatandaşların, derneklerin ve platformların açıklamalarındaki taleplerin bir türlü değişmediğine dikkat çeken Reyhan, barınma, sağlık, insanca yaşamak gibi temel hak taleplerinin ise karşılıksız kaldığını ifade etti.