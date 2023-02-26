Samanyolu Haber /Gündem / Depremlerde can kaybı artıyor /26 Şubat 2023 20:02

Depremlerde can kaybı artıyor

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

 Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde can kaybı giderek artıyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir.

Barınma ile ilgili olarak hem çadır kentleri yoğunlukla kuruyoruz. Günlük ortalama 10 binin üzerinden bölgeye çadır sevk ediyoruz.

Şuan 287 tane çadır kentimiz var bölgede. Hedefimiz 100 bin üzerinde konteyneri faaliyete geçirmek.

Bununla ilgili 143 alan tespit edildi 97’sinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.


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