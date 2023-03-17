Depremzede KHK'lıya ağaç kökü bile yok





Çünkü kayıt altına alınmamış çok sayıda depremzede var ve bunların çok büyük çoğunluğunu da KHK'lı depremzedeler oluşturuyor. KHK'lı depremzedelerin kayıt altına alınamamış olmasının gerçek sebebi ise onlara hiçbir haktan yararlanma imkanı verilmemesi.





Program konuğu platform temsilcisi KHK'lı depremzedelere reva görülen insanlık dışı muameleleri şu cümlelerle anlattı: " KHK'lılar hiçbir yerde destek bulamıyorlar. Ne deprem yardımlarından faydalanabiliyorlar, ne kira bakımından, ne barınma açısından açtığı misafirhaneye ya da ne de yurtlar gibi... Kira desteği alamıyorsunuz. Örneğin depremzedelere bir kredi çekme imkanı sağlandı. Eşi başvuruyor KHK'lının. Eşi KHK'lı olduğu için, kendi değil eşi KHK'lı olduğu için yararlanamıyor. Yurtlara gidiyorlar, yurtlara alınmıyorlar KHK'lısınız diye."





Durumu 'Dehşet verici' sözleriyle tanımlayan İsmail Küçükkaya ise tepkisini "Çok ağır konuşurum da canlı yayında ağır konuşmayım" diyerek gösterdi.





Ankara Deprem Dayanışma Platformu temsilcileri Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Platform temsilcilerinin verdiği ve valilik tarafından açıklanan rakama göre deprem bölgesinden yaklaşık 250 bin insan Ankara'ya göç etti. Ne var ki platform temsilcilerine göre bu rakamlar gerçek rakamın oldukça altında.