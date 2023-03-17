Samanyolu Haber /Gündem / Depremzede KHK'lıya ağaç kökü bile yok /17 Mart 2023 15:44

Depremzede KHK'lıya ağaç kökü bile yok

İktidarın 15 Temmuz sonrası uygulamaya başladığı sosyal soykırım, depremzede gözetmedi. KHK'lı olan depremzedelere, diğer depremzedelerin yararlandığı hakların hiçbirinden faydalanma imkanı verilmiyor. KHK'lı depremzedelerin yaşadığı büyük mağduriyetleri canlı yayın konuğundan dinleyen İsmail Küçükkaya şaşkınlığını 'Dehşet verici' sözleriyle anlattı.

Depremzede KHK'lıya ağaç kökü bile yok

Ankara Deprem Dayanışma Platformu temsilcileri Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Platform temsilcilerinin verdiği ve valilik tarafından açıklanan rakama göre deprem bölgesinden yaklaşık 250 bin insan Ankara'ya göç etti. Ne var ki platform temsilcilerine göre bu rakamlar gerçek rakamın oldukça altında. 

Çünkü kayıt altına alınmamış çok sayıda depremzede var ve bunların çok büyük çoğunluğunu da KHK'lı depremzedeler oluşturuyor. KHK'lı depremzedelerin kayıt altına alınamamış olmasının gerçek sebebi ise onlara hiçbir haktan yararlanma imkanı verilmemesi. 

Program konuğu platform temsilcisi KHK'lı depremzedelere reva görülen insanlık dışı muameleleri şu cümlelerle anlattı: " KHK'lılar hiçbir yerde destek bulamıyorlar. Ne deprem yardımlarından faydalanabiliyorlar, ne kira bakımından, ne barınma açısından açtığı misafirhaneye ya da ne de yurtlar gibi... Kira desteği alamıyorsunuz. Örneğin depremzedelere bir kredi çekme imkanı sağlandı. Eşi başvuruyor KHK'lının. Eşi KHK'lı olduğu için, kendi değil eşi KHK'lı olduğu için yararlanamıyor. Yurtlara gidiyorlar, yurtlara alınmıyorlar KHK'lısınız diye."

Durumu 'Dehşet verici' sözleriyle tanımlayan İsmail Küçükkaya ise tepkisini "Çok ağır konuşurum da canlı yayında ağır konuşmayım" diyerek gösterdi.   

 
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