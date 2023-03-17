Almanya'yı sarsan cinayet: Ölen de öldürenler de çocuk

Almanya'da 12 yaşındaki Luise isimli kız çocuğun evinin yakınlarındaki ormanlık alanda 30'dan fazla bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili ayrıntılar netleşiyor. Luise'nin, kendisine akran zorbalığı yaptığı için şikâyet ettiği 12 ve 13 yaşındaki iki sınıf arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.







Freudenberg kasabasında yaşayan ve ismi sadece 'Luise' olarak verilen çocuk, cuma günü kaybolmuştu. Polisin geniş çaplı arama başlatması sonrasında, Luise evinin yakınlarındaki ormanlık alanda, 30 defa bıçaklanmış halde bulunmuştu.





Alman gazetesi Bild'in soruşturmadan sızan ayrıntılara dayandırdığı haberinde, Luise'yi iki eski arkadaşının 'intikam' gerekçesiyle öldürdüğü belirtildi. Habere göre Luise kısa süre önce, kendisine aylardır akran zorbalığı yaptıkları gerekçesiyle iki arkadaşını bir öğretmenlerine şikâyet etmişti. Luise ve diğer iki çocuk, okula yıllarca aynı otobüste birlikte gitmiş, aynı sınıfta okumuş eski arkadaşlardı.







CİNAYET GÜNÜ NİÇİN BULUŞTUKLARI BİLİNMİYOR

Bild'deki habere göre, Luise cumartesi günü evinin yaklaşık 3 kilometre yakınlarındaki Hohenhain mahallesinde, bu iki eski arkadaşından 13 yaşında olanıyla buluştu. Kısa süre sonra diğeri de onlara katılırken, üç çocuk yakınlardaki bir ormana yürüdü. İki eski arkadaşı, burada Luise'yi 30'dan fazla kez bıçaklayarak öldürdü.







KOMŞU İHBAR ETTİ

Bölgenin cinayet büro sorumlusu Florian Locker, iki çocuğun bir komşu tarafından ormanlık alana yürürken görüldükleri için ihbar edildiğini ve suçlarını polis sorgusunda itiraf ettiklerini açıkladı. İddiaya göre sorguda, 13 yaşındaki çocuğun akran zorbalığı yaparak diğerini kendisine yardım etmeye zorladığı da ortaya çıktı.







TELEFON AÇIP AİLESİNE YALAN DA SÖYLEMİŞ

Bild'e göre, cinayetten sonra iki çocuk, 13 yaşında olanın evine birlikte döndü. 12 yaşında olan çocuğu kendi babası alırken, akran zorbalığı yaptığı belirtilen diğer çocuk Luise'nin ailesini arayarak kızlarının "5.30 civarı eve gitmek üzere yola çıktığı" konusunda yalan da söyledi.







Almanya'da cezai ehliyet yaşının 14 olması nedeniyle çocuklara dava açılmayacağı belirtildi. Polisin cinayet sırasında kullanılan bıçağı henüz bulamadığı da gelen bilgiler arasında.