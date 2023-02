Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?

Kahramanmaraş depreminin üzerinden 2 haftadan fazla zaman geçmesine rağmen hala kimi insani ihtiyaçlar bile yeterince karşılanamadı. Erdoğan'ın eleştirilere yönelik "Be ahlaksız, be namussuz, be adi" hakaretleri gündemdeki yerini korurken bir vatandaşın isyanı sosyal medyada gündem oldu.





Kendilerine ödenen 10 bin liranın problemleri çözmek için yeterli olmadığını belirten depremzede Erdoğan'a seslendi "Bir çay parasıdır. Ben ne yapacağım bu 10 bin lirayla. Gelsin ben kendisine iade edebilirim" dedi.





Depremzede vatandaşın sosyal medyada yer alan sözleri ise şu şekilde:













Benim iki torunum öldü. Evim yerle bir oldu. Hani devlet büyüktü. Dünya lideriydi. Kimseye şeyi yoktu. Nerde?





Bana bir çadır vermeyle sorun çözülüyor mu? Tuvalet yok, banyo yok, su yok, elektrik yok... Hani nerede devlet?





İsterse beni idam etsinler. Açık açık söylüyorum.





Devlet buraya bir ekmek vermedi. Somun 5 lira. Onu bile vermedi. Koskoca devlet bir köye bir aşevi yapmaz mı? Yapamaz mı? Eline yüzüne bulaştırdı.

10 bin lira verdi bana. Ben bunu geri Erdoğan'a versem ne yapacak? Ben geri kendisine iade edeyim. 10 bin lira verdi. Bir çay parasıdır. Ben ne yapacağım bu 10 bin lirayla. Gelsin ben kendisine iade edebilirim.