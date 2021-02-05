Deutsche Bank 2014'ten bu yana ilk kez kar etti

Deutsche Bank’tan yapılan açıklamaya göre, banka, geçen yıl piyasalardaki yaklaşık 200 milyon euroluk zarar beklentisine karşın 113 milyon euro kâr etti. Alman bankası geçen yılın son çeyreğinde ise piyasalardaki yaklaşık 325 milyon euroluk zarar beklentiye karşın 51 milyon euro kâr açıkladı. Banka, 2019’da aynı dönemde 1.6 milyar euro zarar açıklamıştı. Deutsche Bank grubunun 2020’deki net geliri ise 2019’a göre yaklaşık yüzde 4 artarak 24 milyar euroya ulaştı. Daha yüksek gelirler ve maliyetlerde tasarrufa gidilmesi Deutsche Bank’ın döviz işlemlerinin de yer aldığı yatırım bankacılığı biriminin de etkisini gösterdi. Bu bölümde gelirler 2020’de yüzde 32 artarak 9.8 milyar euroya yükseldi. Bununla birlikte, düşük faiz oranları ve küresel ticaretteki yavaşlama, bankanın kurumsal ve perakende müşterileri gibi diğer birimlerindeki gelirleri baskıladı.







‘2021’DE DE DEVAM EDECEĞİZ’





Son 10 yılda, Deutsche Bank toplamda 8.2 milyar euro zarar ederken, bankanın geçen yıl için kâr açıklaması yeniden yapılandırmanın ortasında Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen, Sewing, sürdürülebilir karlılık için sağlam temeller oluşturduklarını belirterek, “Bu genel olumlu trendin, bu zorlu zamanlara rağmen 2021’de de devam edeceğinden eminiz” ifadesini kullandı. Deutsche Bank, Temmuz 2019’da kapsamlı yeniden yapılandırmaya giderek 2022’ye kadar 18 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurmuştu. Banka yönetimi, 2019’da yeniden yapılandırma masrafından dolayı 5.7 milyar euro net zarar beklendiğini de açıklamıştı. Banka, 2022’ye kadar yeniden yapılandırma maliyeti ve çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının 7.4 milyar euroya mal olmasını beklerken, gelecek yıl hissedarlarına temettü ödemesi yapmayacağını duyurmuştu.