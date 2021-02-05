Biden: Amerika geri döndü... Diplomasi geri döndü!

Biden, ilk ziyaretini Savunma Bakanlığı ya da Merkezi İstihbarat teşkilatı (CIA) gibi kurumlar yerine Dışişleri Bakanlığı'na yaparak, 20 Ocak'ta koltuğu devraldığı Donald Trump'ın döneminde zedenelen kurumun yeniden güçlenerek Amerikan politikasının merkezine oturtacağının işaretini verdi.







Konuşmasında "Amerika geri döndü. Diplomasi geri döndü" diyen Joe Biden Dışişleri Bakanlığı'nın yapmaya niyetli olduğu her şeyin merkezinde olduğuna vurgu yaptı.





"Müttefiklerimizle ilişkilerimizi yeniden kuracağız ve dünyaya dünün değil, bugünün ve yarının mücadeleleriyle yüzleşmek için yeniden yakın ilişkiler kuracağız" diye konuşan Biden Trump'ın "Önce Amerika" sloganıyla özetlediği politikasından uzaklaştıklarının altını çizdi.





Yemen'deki iç savaşın durdurulması ve Suudi Arabistan'la ilişkiler





Yemen'e karşı yürütülen saldırı operasyonlarına ve ilgili silah satışlarına desteği keseceklerini belirten Biden, Birleşmiş Milletler'in ateşkes çabalarına destek vereceklerini açıkladı. Biden ayrıca ülkede uzun süredir süregelen iç savaşı bitirmek üzere bir temsilci atayacağını duyurdu.





Bu görev için ABD'nin eski Suudi Arabistan, Kuveyt ve başka bazı Orta Doğu ülkelerinde diplomat olarak görev yapan Tim Lenderking atandı.





Biden ülkesinin Suudi Arabistan'ın egemenliğini koruması konusunda yardım ve desteğinin ise süreceğini belirtti.





Amerikan askerleri





Biden ilk olarak Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bir "küresel güç duruşu" raporu hazırlamakta olduğunu açıkladı. Bu raporu hazırlanmasında savunma ve dışişleri bakanlıklarının iş birliği içinde çalıştıklarına vurgu yapan Biden, ABD'nin askeri ayak izinin dış politika ve ulusal güvenlik önceliklerine uygun bir şekilde hizalanmasının amaçlandığını belirtti.





Bu çerçevede Almanya'da konuşlu Amerikan askerlerinin bir kısmını başta Polonya olmak üzere diğer NATO müttefiki ülkelere nakledilmesi kararının durdurulacağını da sözlerine ekledi.





Mülteciler





Biden'ın üzerine vurgu yaptığı bir diğer konu da mülteciler konusu oldu. ABD'ye alınacak mülteci kabul üst sınırını arttırma niyetinde olduğunu belirten Biden yılda 125 bin mültecinin alınması için taahhütte bulundu. ABD'nin mülteci kabul programının yeniden yapılanması için çalışmalara başlayacağını belirten ABD başkanı bunun zaman alacağını da sözlerine ekledi.





Eski başkan Trump mülteci sayısını yıllık 15 bin ile sınırlandırmıştı.





Çin





ABD'nin en büyük rakibi olarak tanımladığı Çin'in Amerika'nın refahı, güvenliği ve demokratik değerlerine yönelik meydan okumalarına karşı duracaklarını belirten Biden Amerikan çıkarları gerektirdiğinde ülkesinin Çin'le birlikte çalışmaya da hazır olduğunu duyurdu.





LBGTQ





Biden ülkesinin LGBTQ ile ilgili konulardaki liderliği güçlendirmek için de bir başkanlık notu yayınlayacağını bildirdi