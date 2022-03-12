Deutsche Bank Rusya kararından çark etti

BİR GÜN ÖNCE ‘ÇEKİLMEYECEĞİZ’ DEMİŞLERDİ





CEO ‘ÇEKİLMEK DEĞERLERİMİZE AYKIRI’ DEMİŞTİ





Alman Deutsche Bank, tepkilerin ardından Rusya'daki faaliyetlerine kademeli olarak son vereceğini açıkladı.Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Moskova’daki faaliyetlerine devam etme kararı nedeniyle tepki çeken banka, geri adım attı.Bankadan dün yapılan açıklamada, “Bazı uluslararası bankalar gibi yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyumlu olarak, Rusya dışından çok uluslu müşterilerimize operasyonlarını azaltmada yardımcı olurken, Rusya’da faaliyetlerimize son verme sürecindeyiz” denildi.Açıklamada, Deutsche Bank'ın Rusya’da yeni bir iş arayışında olmadığı da belirtildi.ABD BANKALARININ ÇEKİLMESİ BASKI YARATTIDeutsche Bank, perşembe günkü açıklamasında ise Rusya’dan çekilmeyeceğini belirtmiş ve tepki çekmişti.ABD’nin önde gelen iki bankası Goldman Sachs ve JPMorgan da Rusya’dan çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu. ABD’li bankaların çekilme kararı, Alman banka üzerindeki baskıyı artırmıştı.ABD ve Avrupa Birliği’nin başını çektiği Batı ittifakı, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya sert yaptırımlar uygulama kararı almış, Rusya Merkez Bankası’nın yurt dışındaki rezervlerinin büyük bölümü bloke edilirken, Rus bankalarının tamamına yakını da uluslararası ödeme sistemi Swift’ten çıkarılmıştı.Deutsche Bank’ın Mali İşler Direktörü (CFO) James von Moltke, 10 Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası büyük şirketlerin Rusya'dan çıkma kararlarına rağmen, Deutsche Bank’ın Rusya'daki operasyonlarını sona erdirmesinin “uygulanabilir” olmadığını söylemişti.CNBC’ye konuşan Moltke, Deutsche Bank’ın Rusya'daki müşterilerine karşı sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bankanın Rusya'daki operasyonlarını sona erdirmeyi şu aşamada düşünmediğine işaret etmişti.Bankanın CEO’su Christian Sewing da 10 Mart’ta yaptığı açıklamada, Rusya’dan çekilmeyeceklerini dile getirmişti.Sewing, Rusya’dan çekilmenin bankanın değerlerine aykırı olacağını, Rusya’dan bir gecede çıkamayacak müşterileri olduğunu ve bu zor zamanda olabildiği kadar onları destekelemeye devam edeceklerini söylemişti.Deutsche Bank'ın Rusya'da yaklaşık 1600 kişinin çalıştığı bir teknoloji merkezi de bulunuyor. Banka, bu merkezi kapatmayacağını duyurdu.