İstanbul'da mı görüşecekler?

'TÜRKİYE'NİN ARACILIĞIYLA ORGANİZE EDİLMESİNİ GÖRÜŞTÜK'





'SİLAH ÇEKMEKTENSE GÖRÜŞME YAPMAK İYİDİR'





'UKRAYNA'YI SAVUNMAK İÇİN DÖNÜYORLAR'





Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katılımıyla yapılan zirvede temasların devam etmesi yönünde karar çıktı. Antalya zirvesinin ardından Kremlin, Putin'in Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.Antalya'daki zirveye katılan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, konuştu. Bodnar, Türkiye'ye söz konusu görüşmeyi organize ettiği için minnettar olduklarını vurgulayarak, 'Batılı hiçbir ülkenin başaramadığı şeyi Türkiye başardı. Bu görüşmeyi, sürecin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz ve söz konusu sürecin sonuçlarını bekliyoruz. Görüşme sürecinde insani koridorun oluşturulması konusunda ısrar ettik; ama Rus tarafı halen onu değerlendiriyor ve henüz resmi cevap vermedi. Ukrayna ve Türk tarafı kan dökülmesinin son bulması ve insani koridorun oluşturulması konusunda hemfikir. Ama Rus birliklerinin ülkemizden çekilmesi ve devam ettirdiği saldırgan savaşın son bulması da bizim tercihimizdir. Ukrayna’nın teslim olması veya Rusya’nın ileri sürdüğü ültimatomları kabul etmesi söz konusu değildir. Gerçekleştirilen görüşmenin ilerleyen zamanlarda üst düzeyde yapılacak görüşmenin bir ön şartı olarak olmasını umuyoruz' dedi.Büyükelçi Bodnar, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin olası görüşmesine ilişkin ise 'Antalya'daki 3'lü görüşme sırasında bu konu gündeme geldi. Özellikle söz konusu görüşmenin Türkiye’nin aracılığı ile organize edilmesini de görüştük. Savaş başladığından beri füzelerin fırlatıldığı veya uçakların kalktığı yerde müzakere yapmak istemediğimizi ifade ettik. Cumhurbaşkanımız o zamanlar olası görüşme yeri olarak da İstanbul'dan bahsediyordu. Ama yerin pek bir önemi yok, önemli olan burada savaşın son bulması konusunda anlaşmaya varabilmek. Özellikle Ukrayna-Rusya arasında var olan çeşitli sorunların çözümü konusunda barışçıl müzakereye başlamak önemli. Tabi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda hiç kimse pazarlık etmeyecek' diye konuştu.Büyükelçi Bodnar, görüşmelerin devam etmesinin, savaşın son bulmasında etkili olup olmayacağına ilişkin, 'Birbirine silah çekmektense görüşme yapmak daha iyidir. Maalesef çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldüren Rus füzeleri ve bombaları altında müzakere yapmak zorundayız. Terör faaliyetleri yolu ile Rusya, Ukrayna üzerinde baskı oluşturmak istiyor; ama Ukrayna halkının ve cumhurbaşkanımızın bağımsızlıklarını korumak açısından ne kadar sarsılmaz bir tutum sergilediğini görüyorsunuz. Eminim ki gösterdiğimiz direniş ile biz Avrupa’da yerimizi hak ettik, böylece tam kapsamlı müzakereye açığız, bunu da yapmamız lazım, herhangi ültimatom söz konusu olamaz. Kendi açımızdan söz konusu görüşme formatına devam etme hazırlığı vardı. Bizim en önemli talebimiz söz konusu görüşmenin sonuç getirici olması, sadece yapılmış olması değil. Rus tarafının bazı konuların ve sorunların çözülmesine hazır olması lazım. Açık konuşmak gerekirse biz ültimatomlara boyun eğmiyoruz, direnişimizden vazgeçmeyeceğiz. Barışçıl şehirleri ve sivil altyapı tesislerini bombalıyorlar, hiçbir şekilde müzakere sürecine bağlı kalmadan. Bu durumda tüm dünyanın 'Biz teröristleri desteklemiyoruz' cevabını vermesi lazım. Tüm dünyayı Kremlin'de olan terör rejimi ile iş birliği yapmayı bırakmaya davet ediyoruz. Bir taraftan kendimizi savunmaya devam edeceğiz, diğer yandan da müzakere sürecine devam edeceğiz. Bizim isteğimiz Rus ordusunun bir an önce Ukrayna’dan çekilmesidir' dedi.Büyükelçi Bodnar, Kiev’de halkın hendek kazmasıyla ilgili de 'Bu vatandaşlarımızın iradesi; çünkü kendi şehirlerini korumak istiyorlar. Aslında bu Kurtuluş Savaşı'nıza benzeyen ulusal savaşımızdır. Şu an yurt dışında bulunan erkeklerimiz Ukrayna'yı savunmaya katılmak için yurt dışından Ukrayna’ya dönüyorlar. Özellikle halkımız, ordumuz ve iktidarımızın birliği sayesinde düşmanın yıldırım savaşı planlarını suya düşürdük ve ülkemizi hızlı şekilde ele geçirmesini engelledik. Kesin olarak anlıyoruz ki bu mesele Ukrayna halkı ve devletinin hayatta kalma meselesidir. Bu bağlamda Belarus'un söz konusu savaşa katılmasını önlemek istiyoruz. Rusya bilinçli olarak özellikle sınırda Belarus tarafını provoke ederek onların da bu savaşa dahil olmasını istiyor. Öte yandan Belarus bu savaşta kendi tarafını seçmiş, Rus tarafına kendi topraklarını kullanmasına izin veriyor. Diğer ülkeler Rusya'yı her konuda tecrit ederse bu savaşı bitirmemize yardımcı olacaktır' diye konuştu.