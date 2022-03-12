İşte “Kiev’in hayaleti”

Görüntüde bir MiG-29 savaş uçağının kokpitinde, yüzü siyah bir vizör ve oksijen maskesinin arkasına gizlenmiş bir asker yer alıyor.









Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Rusya, son derece modern silahları ve uçak teknolojisine rağmen hava üstünlüğünü halen ele geçirememesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.Savaştan önce Rus ordusuna kıyasla çok daha güçsüz olduğu yorumları yapılan Ukrayna ordusu Ruslara karşı direnirken, ülkede bir şehir efsanesi de ortaya çıktı. Bu isim ise “Kiev'in hayaleti” lakaplı bir MİG-29 kullanan Ukraynalı pilot. Kimliği açıklanmayan bu pilot, açıklamalara göre tam 10 tane Rus savaş jetini düşürdü.Ukrayna ordusu, Ukrayna işgalinin kahramanlarından biri haline gelen Kiev’in Hayaleti’ lakaplı gizemli savaş pilotunun görüntülerini ilk kez paylaştı.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin genelkurmayı tarafından yayınlanan görüntülerde Ruslara bir tehdit mesajı da yer aldı. Silahlı kuvvetler, Kiev Hayaleti’nin görüntüsünü yayınlarken, ‘Merhaba işgalci, ruhunuz için geliyorum!’ yazdı.Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için “Kiev’in Hayaleti” olarak tanımlandığı aktarıldı.İki ülke arasındaki çatışmalar başlamadan önce Putin’in yaklaşık bin 200 savaş uçağı varken, Ukrayna’nın sadece 124 uçağı olduğu, ancak Rusların sürekli uçak kaybettiği öne sürüldü.Sosyal medyadaki iddialara göre ‘hayalet', 24 Şubat 2022’de, 10 Rus uçağı düşürdü.