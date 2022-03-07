Samanyolu Haber /Dünya / Dev ABD uçak gemisi Ege sularında: Görev tanımı ilginç /07 Mart 2022 10:29

Dev ABD uçak gemisi Ege sularında: Görev tanımı ilginç

ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden gerilimin artması durumunda bölgede uçuş operasyonlarını sağlamak için kuzey Ege Denizi'nde "varlığını gösterme misyonu" başlattı.

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Rusya-Ukrayna Savaş'ı devam ederken  Ege Denizi'ndeki haraketlilik ABD medyasının dikkatini çekti. CNN International'ın haberine göre; ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Rusya'nın saldırganlığının artması durumunda Türk boğazlarını savunmak için Ege Denizi'nde devriye geziyor.


CNN International'a konuşan ABD'li bir yetkiliye göre, Amerikan uçak gemisi USS Harry S. Truman, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bölgede tansiyon yükselmesi durumunda devreye girebilmek adına bu hafta Ege Denizi'ndeydi.

Geminin tam yerini açıklamayan yetkili, Ege'nin en kuzey sularındaki hareketliliğin rutin olmadığını kaydetti. Bölge, küçük adaların sayısı ve yoğun ticari deniz trafiği nedeniyle gemi operasyonları için nispeten sınırlı bir alana sahip.

Yetkili, Ukrayna ve Rusya arasındaki "tartışmanın daha da artması durumunda" ABD donanmasına Karadeniz'e daha fazla savaş uçağı devriyesi yönlendirmesi söylenebileceğini belirtti.


Yetkili, "Rusya Türk boğazını yönetmeye çalışırsa ve Türkiye NATO desteği isterse, o zaman uçak gemisi Karadeniz ve Çanakkale Boğazı üzerindeki muharebe hava devriyeleri için kullanılabilir. Türkiye, savaş gemileri için Karadeniz'e geçiş izni veriyor ancak Rusya'nın oradaki gelecek planları konusunda endişeler var. ABD savaş uçakları genellikle caydırıcılık amacıyla hava devriyeleri yürütür. Bu durum, ABD'nin çatışmaya girdiğini göstermez" dedi.

Truman'ın savaş uçakları şu anda NATO'nun Rus saldırganlığına karşı "varlığını gösterme misyonu"nun bir parçası olarak Romanya üzerinde uçuyor.
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