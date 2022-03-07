Samanyolu Haber /Gündem / İşte Falyalı cinayetinin bu güne kadar adı hiç dululmamış kilit ismi /07 Mart 2022 10:21

İşte Falyalı cinayetinin bu güne kadar adı hiç dululmamış kilit ismi

KKTC’de 8 Şubat 2022 tarihinde evine gittiği sırada düzenlenen suikastta öldürülen Halil Falyalı, gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı. Falyalı suikastına ilişkin verilen ifadelerde hiç görünmeyen bir isim ortaya çıktı.

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Gazeteci Timur Soykan, BirGün’de bugün yayımlanan yazısında  ifadelerde hiç adı geçmeyen ama Halil Falyalı’nın yakınındaki bir isimden bahsetti. Soykan yazısında şunları söyledi:

“İfadelerde hiç adı geçmeyen ama Kuzey Kıbrıs’ta yakalanan gizemli biri var:  Önal. İstanbul’daki soruşturma evrakında örgüt üyesi olmakla suçlanıyor.

Cemil Önal, resmi kayıtlarda Halil Falyalı’nın çalışanı olarak görünmüyor. Ancak Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı, Cemil Önal’ın, eşiyle çok yakın çalışan bir kişi olduğunu söyledi. İddiaya göre; Cemil Önal, Halil Falyalı’nın yasadışı bahis organizasyonunda kilit noktada duruyordu. Yani bu kişi, Halil Falyalı’ya yönelik suikastta içerideki büyük bağlantı olabilir.

‘SÖYLEMEZLER’ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Üstelik Atakan Irmak’ın haberine göre; Cemil Önal’ın, Mehmet Faysal Söylemez ile temasının olduğu iddia ediliyor. Bu habere göre; Cemil Önal’ın uçuş bilgileri, Mehmet Faysal Söylemez’in cep telefonunda bulundu. Ayrıca Mehmet Faysal Söylemez ile Cemil Önal’ın telefonlarının İstanbul Şişli’deki Söylemez Hukuk Bürosu yakınlarından aynı anda baz sinyali verdiği iddia ediliyor.

Özetle; Cemil Önal’ın vereceği bilgiler, suikastın arkasındaki karanlık ilişkileri ortaya dökebilir.”
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