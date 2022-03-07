İşte Falyalı cinayetinin bu güne kadar adı hiç dululmamış kilit ismi

“İfadelerde hiç adı geçmeyen ama Kuzey Kıbrıs’ta yakalanan gizemli biri var: Önal. İstanbul’daki soruşturma evrakında örgüt üyesi olmakla suçlanıyor.
Cemil Önal, resmi kayıtlarda Halil Falyalı’nın çalışanı olarak görünmüyor. Ancak Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı, Cemil Önal’ın, eşiyle çok yakın çalışan bir kişi olduğunu söyledi. İddiaya göre; Cemil Önal, Halil Falyalı’nın yasadışı bahis organizasyonunda kilit noktada duruyordu. Yani bu kişi, Halil Falyalı’ya yönelik suikastta içerideki büyük bağlantı olabilir.
‘SÖYLEMEZLER’ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR
Üstelik Atakan Irmak’ın haberine göre; Cemil Önal’ın, Mehmet Faysal Söylemez ile temasının olduğu iddia ediliyor. Bu habere göre; Cemil Önal’ın uçuş bilgileri, Mehmet Faysal Söylemez’in cep telefonunda bulundu. Ayrıca Mehmet Faysal Söylemez ile Cemil Önal’ın telefonlarının İstanbul Şişli’deki Söylemez Hukuk Bürosu yakınlarından aynı anda baz sinyali verdiği iddia ediliyor.
Özetle; Cemil Önal’ın vereceği bilgiler, suikastın arkasındaki karanlık ilişkileri ortaya dökebilir.”