Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez’den şubatta rekor döviz satışı /07 Mart 2022 10:35

Merkez’den şubatta rekor döviz satışı

Merkez Bankası'nın Botaş'a enerji ithalatı için döviz satışı şubatta 5,4 milyar dolarla rekor tazeledi. Merkez'in Botaş'a satışları son dört ayda 15,1 milyar dolara ulaştı.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) doğalgaz ithalatçısı Botaş’a döviz satışı şubatta 5,4 milyar dolarla rekor tazeledi.

TCMB’nin Botaş’a döviz satışı Kasım 2021’de 2,2 milyar dolar, Aralık 2021’de 3,4 milyar dolar, Ocak 2022’de 4,1 milyar dolar olmuştu.

Böylece, son dört ayda TCMB’nin Botaş’a döviz satışları toplamda 15,1 milyar dolara ulaştı.

TCMB’nin reeskont kredileri kaynaklı döviz alımı ise şubatta 1,3 milyar dolar oldu.

Enerji fiyatlarındaki sert artış, Türkiye’nin enerji ithalat faturası ile birlikte TCMB’nin Botaş’a döviz satışlarını da artırıyor.

Botaş, TL karşılığında TCMB’den döviz alıyor.
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