Rusya ve Ukrayna rezervasyonları iptal ediyor

Turist olarak gelip mülteci konumuna düştüler





Ruslara uygulanan yaptırımlar Türk acenteleri etkiledi









"Rus füzeleri sizi de vurabilir"





"Burada kalamayız, burası güvenli değil, çok yakın. Rusların füzeleri sizi de vurabilir."





Türkiye'de turizm sektörü: 'Geçen yıl ölüydü, bu yıl zombi'





"Son turizm sezonunu yüzde 75 kayıpla kapattık. Bu sene temmuzdan itibaren iyileşme bekliyoruz ama tüm sektörün toplarlanması birkaç yıl alacaktır".



Bu sözler Türkiye'nin uluslararası üne sahip tatil beldelerinden Bodrum'un Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ait.



Küresel çapta işletmelere kepenk kapattıran koronavirüs salgını ulaşım, konaklama, eğlence gibi çok sayıda gelir kalemini kapsayan turizm sektörüne kan kaybettirdi. Döviz akışındaki ciddi azalma küçük esnaftan ülke ekonomisine kadar pek çok alanda kayba uğrattı. Yetkililere göre mevcut şartlara bakıldığında yakın zamanda da toplarlanma beklenmiyor.



Barış Kasal adlı tur organizatörü geçen yılı "ölü sezon" olarak adlandırıyor, bu sene içinse "zombi" diyor.



Bu, pandemi öncesinde turizmin, GSYİH'nın yüzde 10'unu oluşturduğu Türkiye için yeni bir sıkıntı anlamına geliyor.Turizmin canlanması için 2022'ye büyük umutlar bağlanmıştı. Keza geçen yıl Türk lirasının önemli ölçüde değer kaybetmesi ve enflasyonun şubat ayında yüzde 50'nin üzerine çıkmasıyla sektör hareketlenmeyi bekliyordu.Turizm Bakanlığı rakamlarına göre, Ukrayna ve Rusya'dan gelen ziyaretçiler, geçen yıl Türkiye'ye gelen tüm turistlerin dörtte birinden fazlasını oluşturuyor ve genellikle Akdeniz ve Ege'deki turkuaz plajları tercih ediyor.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, "Rusya ve Ukrayna bizim için çok önemli pazarlar." diyor.Geçen yıl yaklaşık 4 buçuk milyon Rus ve iki milyon Ukraynalı turist Türkiye'yi ziyaret etmişti.TURSAB bu yıl 7 milyon Rus ve 2 buçuk milyon Ukraynalı bekliyordu, ancak Kuk 'bu rakamların muhtemelen yeniden gözden geçirilmek zorunda kalacağını' söylüyor."Hem insani hem de ticari açıdan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş buradaki herkesi tedirgin ediyor." diyen Kuk, "Normalde mart ayında, yaz rezervasyonlarında yoğunluk olurdu ancak talep durdu." ifadelerini kullanıyor.TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da "Böyle devam ederse çok ciddi bir sorun olacak" uyarısında bulunuyor.Ayrıca Bağlıkaya, "Olabildiğince sakin bir şekilde beklemeye çalışıyoruz." sözleriyle sektörün 'beklemede' olduğuna işaret ediyor.Bu arada Ayasofya Camii'nin önünden geçen Rus turistler ise rehberlerini takip ediyor, başlarını öne eğiyor ve röportaj taleplerini reddediyor.Hatta aralarında Kiev'den gelen genç bir çift de dahil olmak üzere birkaç Ukraynalı da bulunuyor.'Turist olarak gelip mülteci durumuna düşen' ve gözyaşları içerisinde şimdi üçüncü bir ülkeye gitmek istediklerini belirten genç çift, "Belki de ABD olur" diyor. Gençler, isimlerinin açıklanmasını istemiyor.Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle durum, İsmail Yitmen'in olduğu gibi Türk seyahat acenteleri açısından oldukça zor.Ayasofya'nın karşısında bulunan ofisinde konuşan Yitmen, kapıldığı umutsuzluğu şu sözlerle ifade ediyor:"Benim gibi Rusya ile çalışan seyahat acenteleri şu anda gerçekten sıkıntı çekiyor. Oteller için ödediğim depozit miktarını hesaba katarsak, şu ana kadar zararım 12 bin dolardan fazla."Eğer daha fazla grup rezervasyonunu iptal ederse Yitmen'in kaybı 75 bin dolara kadar çıkabilir.Yitmen, "İki ay sonra bir grubun Türkiye'ye gelmesi gerekiyordu ama SWIFT transferleri durdurulduğu ve parayı alamadığımız için iptal edildi. Otellerin parasını çoktan ödemiştik." diye konuştu.Bazı Rus bankaları, bankalararası işlemlerde hızlı ve güvenli bir şekilde iletişim kurulmasını sağlayan SWIFT mesajlaşma sisteminden de çıkarıldı.Ankara, NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'ya yaptırım uygulamadı ve diğer birçok ülkenin aksine Türkiye hava sahasını Rus uçaklarına kapatmadı.Koronavirüs pandemisi başlamadan önce turizm sektörü, 2015 ve 2016 yıllarında meydana gelen terör saldırıları nedeniyle yara almıştıAyrıca Türkiye'nin turizm endüstrisi, güneydoğu sınırındaki Suriye ve Irak'taki savaşların etkisinden uzun süre kurtulamadı.Arkadaşlarıyla birlikte halı dükkanının hemen arkasında oturan Hasan Düzen, "Irak ve Suriye'de savaş başladığında çok yakın olduğumuzu düşündükleri için Avrupalı ve Amerikalı turistler gelmez oldu." diye konuştu.Aynı durumun Rusya'nın, Ukrayna işgalinden sonra da olacağına inandığını söyleyen Düzen, "Haritaya baktıklarında Karadeniz'i görecekler ve çok yakın olduğumuzu düşünecekler. Neden risk alsınlar ki?" sorusunu yöneltiyor.Kendi ülkelerindeki savaşın Türkiye'ye de sıçramasından korktuklarını belirten Ukraynalı çift, endişelerini şu sözlerle anlatıyor: