WhatsApp’a yeni özellik geliyor

Birkaç ay önce kısıtlı bir grup ile test edilen özellik şimdi bazı kullanıcıların erişimine açıldı. Henüz genel çapta kullanılmayan bu güncelleme aslında Meta’nın diğer uygulamaları Messenger ve Instagram’da da bulunuyor.



Kullanıcılar, bir mesaja cevap vermek yerine çeşitli emojilerle tepkisini dile getirebiliyor



WABetainfo’nun paylaştığı test görsellerine göre, WhatsApp sohbetinde tepki vermek için, mesaj seçildiğinde birden fazla emoji seçeneğine sahip bir sekme açılıyor. Kullanıcılar, sekme içerisindeki emojilerden herhangi birine dokunduğunda ise tepki, animasyon şeklinde mesajın altında beliriyor.



WhatsApp’taki bu yeniliğin şimdilik Android/iOS WhatsApp Beta ve WhatsApp Web sürümü için geliştirilme aşamasında olduğunu belirtelim. Yani şu anda herhangi bir kullanıcı tarafından test edilebilir durumda değil.